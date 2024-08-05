Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:43

"Педро, Педро, Педро": Дикий енот вломился в квартиру жительницы Кузбасса и попал на видео

В Междуреченске спасатели вызволили енота, забравшегося в квартиру женщины

Жительница Междуреченска Кемеровской области нашла в квартире дикого енота и вызвала спасателей, так как побоялась выносить его на улицу сама. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Енот проник в квартиру женщины в Кемеровской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Педро, Педро, Педро, Педро… В кузбасском Междуреченске к жительнице многоквартирного дома забрёл непрошеный гость. Женщина вызвала спасателей, поскольку побоялась сама выгнать дикого енота на улицу... Как дикое животное попало в квартиру, остаётся загадкой", — рассказали в МЧС, напомнив про мем с танцующим енотом.

В ведомстве показали, что незваный гость спрятался в одном из тазов, который лежал в кладовке. Спасатели осторожно вытащили полосатого зверя, поместили в переноску и передали зоозащитникам.

Спасатели с енотом в Кемеровской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасатели с енотом в Кемеровской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Енот в тазу в Кемеровской области. Фото © Telegram / МЧС России

Енот в тазу в Кемеровской области. Фото © Telegram / МЧС России

Пингвин сбежал из зоопарка в Сочи и теперь безмятежно катается на волнах в Чёрном море
Пингвин сбежал из зоопарка в Сочи и теперь безмятежно катается на волнах в Чёрном море

А ранее Life.ru писал, что в квартиру в Москве посреди ночи влетела летучая мышь. Жильцы в это время спали, а увидев таинственного незнакомца, испугались. В результате крылатое животное отпустили на волю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marigor

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МЧС России
  • Животные
  • Интересное
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров