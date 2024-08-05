"Педро, Педро, Педро": Дикий енот вломился в квартиру жительницы Кузбасса и попал на видео

Жительница Междуреченска Кемеровской области нашла в квартире дикого енота и вызвала спасателей, так как побоялась выносить его на улицу сама. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Енот проник в квартиру женщины в Кемеровской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Педро, Педро, Педро, Педро… В кузбасском Междуреченске к жительнице многоквартирного дома забрёл непрошеный гость. Женщина вызвала спасателей, поскольку побоялась сама выгнать дикого енота на улицу... Как дикое животное попало в квартиру, остаётся загадкой", — рассказали в МЧС, напомнив про мем с танцующим енотом.

В ведомстве показали, что незваный гость спрятался в одном из тазов, который лежал в кладовке. Спасатели осторожно вытащили полосатого зверя, поместили в переноску и передали зоозащитникам.

Спасатели с енотом в Кемеровской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Енот в тазу в Кемеровской области. Фото © Telegram / МЧС России