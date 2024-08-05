"Педро, Педро, Педро": Дикий енот вломился в квартиру жительницы Кузбасса и попал на видео
В Междуреченске спасатели вызволили енота, забравшегося в квартиру женщины
Жительница Междуреченска Кемеровской области нашла в квартире дикого енота и вызвала спасателей, так как побоялась выносить его на улицу сама. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Енот проник в квартиру женщины в Кемеровской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Педро, Педро, Педро, Педро… В кузбасском Междуреченске к жительнице многоквартирного дома забрёл непрошеный гость. Женщина вызвала спасателей, поскольку побоялась сама выгнать дикого енота на улицу... Как дикое животное попало в квартиру, остаётся загадкой", — рассказали в МЧС, напомнив про мем с танцующим енотом.
В ведомстве показали, что незваный гость спрятался в одном из тазов, который лежал в кладовке. Спасатели осторожно вытащили полосатого зверя, поместили в переноску и передали зоозащитникам.
Спасатели с енотом в Кемеровской области. Обложка © Telegram / МЧС России
Енот в тазу в Кемеровской области. Фото © Telegram / МЧС России
А ранее Life.ru писал, что в квартиру в Москве посреди ночи влетела летучая мышь. Жильцы в это время спали, а увидев таинственного незнакомца, испугались. В результате крылатое животное отпустили на волю.
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