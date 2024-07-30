"Он страшный!" Летучий монстр вторгся в квартиру в Москве посреди ночи и испугал жильцов
В московскую квартиру ночью попала летучая мышь, пока семья спала
В одну из квартир в московском ЖК "Некрасовка" посреди ночи попала летучая мышь. Незваный гость вторгся в жильё через окно, пока семья спала. Домочадцы сначала подумали, что это кошмарный сон.
В московскую квартиру ночью попала летучая мышь, пока семья спала. Видео © Telegram / SHOT
Жильцы в темноте сразу не смогли понять, что это за монстр сидит у них на шкафу. Предполагали, что перед ними гигантский паук, но потом существо зашевелило крыльями, и загадка раскрылась.
Непрошеный гость, кстати, тоже испугался проснувшихся представителей человечества и забился за шкаф. Доставали его оттуда сразу несколько человек. Затем "бэтмена" отправили на улицу, где он благополучно дальше полетел по своим делам.
Ранее Life.ru рассказывал, как ночной визит летучей мыши обернулся для жительницы Подмосковья больницей. 46-летней женщине пришлось делать прививку от бешенства, но на этом манипуляции медиков не закончились.
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