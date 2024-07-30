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30 июля, 17:12

"Он страшный!" Летучий монстр вторгся в квартиру в Москве посреди ночи и испугал жильцов

В московскую квартиру ночью попала летучая мышь, пока семья спала

В одну из квартир в московском ЖК "Некрасовка" посреди ночи попала летучая мышь. Незваный гость вторгся в жильё через окно, пока семья спала. Домочадцы сначала подумали, что это кошмарный сон.

В московскую квартиру ночью попала летучая мышь, пока семья спала. Видео © Telegram / SHOT

Жильцы в темноте сразу не смогли понять, что это за монстр сидит у них на шкафу. Предполагали, что перед ними гигантский паук, но потом существо зашевелило крыльями, и загадка раскрылась.

Непрошеный гость, кстати, тоже испугался проснувшихся представителей человечества и забился за шкаф. Доставали его оттуда сразу несколько человек. Затем "бэтмена" отправили на улицу, где он благополучно дальше полетел по своим делам.

Семья искала источник сводящего с ума писка в съёмной квартире и нашла гнездо из 500 летучих мышей
Семья искала источник сводящего с ума писка в съёмной квартире и нашла гнездо из 500 летучих мышей

Ранее Life.ru рассказывал, как ночной визит летучей мыши обернулся для жительницы Подмосковья больницей. 46-летней женщине пришлось делать прививку от бешенства, но на этом манипуляции медиков не закончились.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Binturong-tonoscarpe

Никита Осипов
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