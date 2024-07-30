"Он страшный!" Летучий монстр вторгся в квартиру в Москве посреди ночи и испугал жильцов

В одну из квартир в московском ЖК "Некрасовка" посреди ночи попала летучая мышь. Незваный гость вторгся в жильё через окно, пока семья спала. Домочадцы сначала подумали, что это кошмарный сон.

В московскую квартиру ночью попала летучая мышь, пока семья спала. Видео © Telegram / SHOT

Жильцы в темноте сразу не смогли понять, что это за монстр сидит у них на шкафу. Предполагали, что перед ними гигантский паук, но потом существо зашевелило крыльями, и загадка раскрылась.

Непрошеный гость, кстати, тоже испугался проснувшихся представителей человечества и забился за шкаф. Доставали его оттуда сразу несколько человек. Затем "бэтмена" отправили на улицу, где он благополучно дальше полетел по своим делам.