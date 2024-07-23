Ночной визит летучей мыши обернулся для россиянки больницей

Жительнице Ленинского городского округа Московской области пришлось обратиться к врачам после ночного визита летучей мыши. 46-летняя женщина сразу же пошла в Видновскую клиническую больницу. Ей пришлось делать прививку от бешенства, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

"Залетевшее в её дом животное оцарапало ей ногу в области левого голеностопного сустава, пока она спала. Пациентке были обработаны ссадины антисептическим раствором, проведена вакцинация от бешенства, даны рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению за своим состоянием", — рассказала заведующая приёмным отделением клинической больницы Наталья Доронина.

Достаточно часто данные животные являются переносчиками инфекционных болезней, которые вызваны вирусом бешенства (rabies virus). Обычно зараза может передаться со слюной при взаимодействии с больным животным и привести к тяжёлым нарушениям.

"Летучие мыши не любят находиться среди людей, вот почему это и должно стать тревожным сигналом. Если вы контактировали с летучими мышами, то вам необходимо первым делом вымыть область соприкосновения водой с мылом. Затем нужно обратиться к врачу, чтобы сделать вакцинацию", — объяснила Доронина.

Врач добавила, что рукокрылые часто залетают домой к людям, но переживать из-за этого не стоит. Лучше всего животное аккуратно накрыть коробкой, подсунуть лист плотного картона и вынести на улицу. Контакта с ним стоит избегать.