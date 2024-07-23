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23 июля, 15:19

Ночной визит летучей мыши обернулся для россиянки больницей

Жительницу Подмосковья пришлось привить от бешенства после визита летучей мыши

Жительнице Ленинского городского округа Московской области пришлось обратиться к врачам после ночного визита летучей мыши. 46-летняя женщина сразу же пошла в Видновскую клиническую больницу. Ей пришлось делать прививку от бешенства, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

"Залетевшее в её дом животное оцарапало ей ногу в области левого голеностопного сустава, пока она спала. Пациентке были обработаны ссадины антисептическим раствором, проведена вакцинация от бешенства, даны рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению за своим состоянием", рассказала заведующая приёмным отделением клинической больницы Наталья Доронина.

Достаточно часто данные животные являются переносчиками инфекционных болезней, которые вызваны вирусом бешенства (rabies virus). Обычно зараза может передаться со слюной при взаимодействии с больным животным и привести к тяжёлым нарушениям.

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"Летучие мыши не любят находиться среди людей, вот почему это и должно стать тревожным сигналом. Если вы контактировали с летучими мышами, то вам необходимо первым делом вымыть область соприкосновения водой с мылом. Затем нужно обратиться к врачу, чтобы сделать вакцинацию", — объяснила Доронина.

Врач добавила, что рукокрылые часто залетают домой к людям, но переживать из-за этого не стоит. Лучше всего животное аккуратно накрыть коробкой, подсунуть лист плотного картона и вынести на улицу. Контакта с ним стоит избегать.

Ранее Life.ru рассказал о том, как правильно обработать рану на пляже, чтобы не занести инфекцию. По словам инфекциониста, полученную царапину нужно промыть проточной водой. Кровотечение можно остановить с помощью чистой ткани.

Обложка ©

freepik / wirestock

Наталья Афонина
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