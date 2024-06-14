Врач рассказал, как правильно обработать рану на пляже, чтобы не занести инфекцию

Если вы поранились на пляже, вам следует промыть рану от песка и грязи проточной водой, а также остановить кровотечение с помощью чистой ткани. Раненую конечность стоит поднять выше уровня сердца. Об этом сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само повреждённое место", — приводит слова врача РИАМО.

После этого следует наложить тугую стерильную повязку и избегать контакта с грязью во избежание заражения. Также медик призвал регулярно менять повязки, чтобы не размножались бактерии. За заживлением раны важно тщательно следить, а при признаках воспаления или при неприятных ощущениях незамедлительно обратиться к специалисту, заключил Неронов.