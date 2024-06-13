Врач предупредила о риске заражения грибком при использовании чужого полотенца

Самым большим органом человеческого организма является кожа, а её поверхность покрывает гидролипидная мантия. Врач-дерматолог Камилла Наджафова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, что эта плёнка является очень тонкой и поэтому каждому человеку стоит пользоваться только своим полотенцем во избежание заражения.

Специалисты сообщила, что на коже живёт уникальный набор микроорганизмов. Также она заявила, что число обитающих в теле человека бактерий превышает количество его собственных клеток. В то же время среди них есть не только вредоносные, но и полезные организмы.

"Соответственно при использовании полотенца на нём остается индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже человека. А в условиях влажности, бактерии и грибы быстро размножаются", — заявила врач-венеролог "СМ-Клиника".

Таким образом чужая микрофлора может попасть на кожу вместе с использованием чужого полотенца, а это может привести к развитию различных грибковых и венерических заболеваний. В связи с этим, даже своё полотенце необходимо менять не реже двух раз неделю и подвергать его тепловой обработке, а также применять различные наборы для протирания рук, лица и тела.