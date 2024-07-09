Как не подхватить диарею и инфекции в дачном бассейне: советы эксперта Эксперт Лялина: Криптоспоридии в дачных бассейнах могут вызывать диарею 9 июля, 09:51 Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella. Обложка © Freepik.com

Домашние каркасные бассейны могут представлять определённую опасность, если не соблюдаются правила их установки, эксплуатации и гигиены. О том, как не превратить бассейн в рассадник болезней, Life.ru объяснила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В первую очередь эксперт призывает внимательно отнестись к электрооборудованию (фильтры, насосы). Их неисправность или ненадлежащая защита могут стать причиной удара током. Причиной механической травмы могут стать скользкое дно и неустойчивая конструкция. Но это не единственная опасность — часто в воде таятся болезнетворные бактерии.

Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. Водоросли могут сделать воду мутной и скользкой. А некоторые виды грибков (извне или от заражённых людей) — вызвать кожные инфекции. Ещё одни микроорганизмы, которые заселяют бассейны, криптоспоридии, могут вызывать диарею. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Чтобы бассейн был безопасным, Лялина рекомендует не перегружать системы очистки: не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием. Хлор — наиболее распространённое дезинфицирующее средство для бассейнов. Он убивает большинство бактерий и водорослей.

Лучше всего еженедельно следить за уровнем pH, щёлочности, хлора (1–3 ppm) с помощью тестовых полосок или цифровых тестеров и при необходимости корректировать. Оптимальный уровень pH воды в бассейне находится в пределах 7,2–7,6. Неправильный уровень pH может снизить эффективность хлора и вызвать раздражение кожи и глаз.

Периодически проводите шоковую обработку (шок-хлорирование) для уничтожения устойчивых микроорганизмов (типа криптоспоридий) и восстановления уровня хлора.

В качестве средств, предотвращающих рост водорослей, особенно в тёплую погоду, можно использовать альгициды.

"Но учитывайте, что химикаты для обработки воды (хлор, альгициды) могут быть опасны при неправильном хранении или использовании. Попадание этих химикатов на кожу или в глаза, а также их вдыхание способно вызвать раздражение или отравление", — предупредила Лялина.

А в общественных бассейнах есть риск заразиться энтеровирусом, сальмонеллёзом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой, микст-инфекцией, гельминтом, легионеллой и простейшими. Поэтому важно помнить, что переносчиками болячек могут быть не только люди, но и различные вещи, например шезлонги, поручни, плитка, полотенца, обувь, надувные матрасы и круги. Но Life.ru уже обо всём позаботился и узнал у врача, как защитить себя от заразы, кишащей в открытых бассейнах.

Авторы Андрей Горяничев