Как не подхватить диарею и инфекции в дачном бассейне: советы эксперта
Эксперт Лялина: Криптоспоридии в дачных бассейнах могут вызывать диарею
Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella. Обложка © Freepik.com
Домашние каркасные бассейны могут представлять определённую опасность, если не соблюдаются правила их установки, эксплуатации и гигиены. О том, как не превратить бассейн в рассадник болезней, Life.ru объяснила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
В первую очередь эксперт призывает внимательно отнестись к электрооборудованию (фильтры, насосы). Их неисправность или ненадлежащая защита могут стать причиной удара током. Причиной механической травмы могут стать скользкое дно и неустойчивая конструкция. Но это не единственная опасность — часто в воде таятся болезнетворные бактерии.
Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. Водоросли могут сделать воду мутной и скользкой. А некоторые виды грибков (извне или от заражённых людей) — вызвать кожные инфекции. Ещё одни микроорганизмы, которые заселяют бассейны, криптоспоридии, могут вызывать диарею.
Чтобы бассейн был безопасным, Лялина рекомендует не перегружать системы очистки: не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием. Хлор — наиболее распространённое дезинфицирующее средство для бассейнов. Он убивает большинство бактерий и водорослей.
Лучше всего еженедельно следить за уровнем pH, щёлочности, хлора (1–3 ppm) с помощью тестовых полосок или цифровых тестеров и при необходимости корректировать. Оптимальный уровень pH воды в бассейне находится в пределах 7,2–7,6. Неправильный уровень pH может снизить эффективность хлора и вызвать раздражение кожи и глаз.
Периодически проводите шоковую обработку (шок-хлорирование) для уничтожения устойчивых микроорганизмов (типа криптоспоридий) и восстановления уровня хлора.
В качестве средств, предотвращающих рост водорослей, особенно в тёплую погоду, можно использовать альгициды.
"Но учитывайте, что химикаты для обработки воды (хлор, альгициды) могут быть опасны при неправильном хранении или использовании. Попадание этих химикатов на кожу или в глаза, а также их вдыхание способно вызвать раздражение или отравление", — предупредила Лялина.
А в общественных бассейнах есть риск заразиться энтеровирусом, сальмонеллёзом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой, микст-инфекцией, гельминтом, легионеллой и простейшими. Поэтому важно помнить, что переносчиками болячек могут быть не только люди, но и различные вещи, например шезлонги, поручни, плитка, полотенца, обувь, надувные матрасы и круги. Но Life.ru уже обо всём позаботился и узнал у врача, как защитить себя от заразы, кишащей в открытых бассейнах.