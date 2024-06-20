Врач предупредил о смертельном заболевании, которое можно подхватить в реках и бассейнах
Хирург Умнов: Заболеть менингитом можно, искупавшись в реке или бассейне
Менингит — это опасное для жизни заболевание, которое чаще всего вызывается бактериями или вирусами. Подхватить их можно в бассейнах или реках, предупредил хирург Александр Умнов. По его словам, заражённая вода нередко становится причиной инфицирования смертельным недугом.
"Воспаление вызывает купание в водоёмах с загрязнённой водой, особенно при нырянии и погружении на глубину без специальных средств защиты. Кроме того, подхватить заразу можно и в бассейне", — сказал медик в беседе с News.ru.
По словам врача, в первом случае вода заполняет весь слуховой проход вплоть до барабанной перепонки. К дефектам ухода за ушами относится и отказ от ношения головных уборов в холодное время года, добавил Умнов. Дело может закончиться как острым отитом, так и менингитом.
А ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные врачи спасли мужчину, который чуть не погиб из-за ватных палочек. Он обратился в больницу с жалобами на почти полную глухоту. Оказалось, что у пациента запущенный гнойный отит среднего уха, который успел стать хроническим. А всё из-за повреждения барабанной перепонки.