Врач предупредил о смертельном заболевании, которое можно подхватить в реках и бассейнах

Менингит — это опасное для жизни заболевание, которое чаще всего вызывается бактериями или вирусами. Подхватить их можно в бассейнах или реках, предупредил хирург Александр Умнов. По его словам, заражённая вода нередко становится причиной инфицирования смертельным недугом.

"Воспаление вызывает купание в водоёмах с загрязнённой водой, особенно при нырянии и погружении на глубину без специальных средств защиты. Кроме того, подхватить заразу можно и в бассейне", — сказал медик в беседе с News.ru.

По словам врача, в первом случае вода заполняет весь слуховой проход вплоть до барабанной перепонки. К дефектам ухода за ушами относится и отказ от ношения головных уборов в холодное время года, добавил Умнов. Дело может закончиться как острым отитом, так и менингитом.