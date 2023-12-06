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6 декабря, 14:12

Семья искала источник сводящего с ума писка в съёмной квартире и нашла гнездо из 500 летучих мышей

В Бендерах квартиросъёмщики обнаружили на балконе 500 летучих мышей

<p>Обнаруженные в Бендерах летучие мыши. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/GUpCS/4055" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУпЧС Приднестровье</a></p>

Обнаруженные в Бендерах летучие мыши. Обложка © t.me / ГУпЧС Приднестровье

Молодые люди сняли квартиру в одном из районов Бендер в Приднестровье. На второй день они заметили, что с балкона доносится неприятный писк и обратились за помощью к спасателям. Приехавшие на место сотрудники обнаружили логово летучих мышей, сообщила в среду пресс-служба главного управления по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Обнаруженные летучие мыши. Видео © t.me / ГУпЧС Приднестровье

"Когда сотрудники ГУпЧС вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон, и доски пола, то обнаружили там около 500 летучих мышей. Животные уже впали в спячку и были не очень активными", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели собрали мышей в коробку и вывезли кровососущих нелегалов в естественную среду обитания.

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А ранее Лайф рассказывал, что во Французской Гвиане пчёлы-убийцы напали на туристов, в результате погибла женщина, ещё более десяти людей пострадали. Всего в туристической группе было 34 человека.

Александра Мышляева
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