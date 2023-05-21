На крыльях ночи: Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь
Специалисты дали четыре совета тем, к кому в дом залетела летучая мышь
В Москве закончился период спячки летучих мышей. В столице обитают шесть видов этих млекопитающих и все они представлены в Красной книге города — их популяция постепенно уменьшается.
Иногда случается так, что летучие мыши ненароком залетают в дома и квартиры москвичей. Чаще всего это происходит осенью, когда животные ищут себе место для зимовки. Однако не исключены такие ситуации и в летнее время, хотя в этом году подобных случаев зафиксировано ещё не было. Kp.ru в своём материале рассказывает, как правильно себя вести, если в ваш дом всё же залетела заплутавшая летучая мышь.
1. Самое главное — постарайтесь не пугаться и не гоняться за вторгнувшимся зверьком. Лучше будет просто открыть окно, чтобы мышка смогла улететь самостоятельно.
2. Если летучая мышь не торопится улетать, это, скорее всего, из-за того, что она перепугалась, дайте ей прийти в себя. В то же время стоит достать толстые перчатки, а ещё найти мягкое полотенце и коробку.
3. Полотенцем нужно накрыть незваного гостя, очень осторожно его взять и поместить в коробку. Здесь очень важна предельная аккуратность — летучие мыши очень хрупки, постарайтесь им не навредить. Вынесите коробку на улицу и попробуйте отпустить мышь.
4. Может быть так, что зверушка и здесь не предпримет попытки улететь. Возможно, она нездорова. Вы можете налить ей воды, а после стоит связаться со специалистами: вам подойдёт Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка или сообщество "Летучие мыши Москвы".
Несмотря на то что человек представляет для летучей мыши куда большую опасность, чем она для него, вред здоровью не исключён. И речь не об укусах и царапинах, хотя и в них приятного мало. Летучие мыши могут переносить опасные для человека заболевания, например, в том случае, если их укусил клещ. Поэтому призываем вас быть предельно осторожными в обращении с дикими животными, берегите их и себя.
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