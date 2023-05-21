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21 мая, 16:04

На крыльях ночи: Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

Специалисты дали четыре совета тем, к кому в дом залетела летучая мышь

В Москве закончился период спячки летучих мышей. В столице обитают шесть видов этих млекопитающих и все они представлены в Красной книге города — их популяция постепенно уменьшается.

Иногда случается так, что летучие мыши ненароком залетают в дома и квартиры москвичей. Чаще всего это происходит осенью, когда животные ищут себе место для зимовки. Однако не исключены такие ситуации и в летнее время, хотя в этом году подобных случаев зафиксировано ещё не было. Kp.ru в своём материале рассказывает, как правильно себя вести, если в ваш дом всё же залетела заплутавшая летучая мышь.

1. Самое главное — постарайтесь не пугаться и не гоняться за вторгнувшимся зверьком. Лучше будет просто открыть окно, чтобы мышка смогла улететь самостоятельно.

2. Если летучая мышь не торопится улетать, это, скорее всего, из-за того, что она перепугалась, дайте ей прийти в себя. В то же время стоит достать толстые перчатки, а ещё найти мягкое полотенце и коробку.

3. Полотенцем нужно накрыть незваного гостя, очень осторожно его взять и поместить в коробку. Здесь очень важна предельная аккуратность — летучие мыши очень хрупки, постарайтесь им не навредить. Вынесите коробку на улицу и попробуйте отпустить мышь.

4. Может быть так, что зверушка и здесь не предпримет попытки улететь. Возможно, она нездорова. Вы можете налить ей воды, а после стоит связаться со специалистами: вам подойдёт Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка или сообщество "Летучие мыши Москвы".

Летучие мыши умеют рычать как вокалисты рок-групп, выяснили учёные

Летучие мыши умеют рычать как вокалисты рок-групп, выяснили учёные

Несмотря на то что человек представляет для летучей мыши куда большую опасность, чем она для него, вред здоровью не исключён. И речь не об укусах и царапинах, хотя и в них приятного мало. Летучие мыши могут переносить опасные для человека заболевания, например, в том случае, если их укусил клещ. Поэтому призываем вас быть предельно осторожными в обращении с дикими животными, берегите их и себя.

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Freepik

Юрий Лысенко
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