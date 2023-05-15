Россиян предупредили о риске заразиться чумой от летучих мышей

Специалисты пока не уверены, что люди могут подхватить от клещей такие заболевания, как чума. Но переносчиком болезней между клещом и человеком может стать летучая мышь. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.

"Клещи распространяют, например, такое заболевание, как бартонеллёз. Оно не очень тяжёлое, но достаточно неприятное. Болезнью кошачьей царапины её называли. Её распространяют очень многие животные на самом деле. Как выяснилось, летучие мыши, видимо, тоже. Да, если летучая мышь укусит человека, она в принципе может его заразить бартонеллёзом", — сказала эксперт.

Паразиты летучих мышей, как правило, не нападают на человека. На самом деле их не так много, в частности это клопы. Эксперт также отметила, что может быть зафиксировано нападение на человека ряда иксодовых клещей. Они обитают в основном в южных регионах.