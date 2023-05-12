Россиянам рассказали, где можно подхватить смертельно опасную туляремию

Ветеринары, лесники и охотники чаще других рискуют заразиться туляремией — заболеванием, переносчиками которого являются грызуны. То есть подхватить это заболевание можно там, где они водятся. Об этом рассказал инфекционист, доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, за безопасность людей в таком случае отвечают органы Россельхознадзора.

"Проводятся работы по выявлению возбудителей и контролю грызунов, особенно в очагах распространения. И неспецифическая профилактика человека — стараться не контактировать с дикой природой", — отметил Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что туляремия поражает кожу, внутренние органы и лимфатические узлы. При тяжёлом течении могут пострадать кишечник и лёгкие. Без своевременного лечения и приёма антибактериальных препаратов есть риск смерти.

Вознесенский подчеркнул, что сейчас очаги инфекции контролируются, поэтому вероятность эпидемии невысока. Эксперт также отметил, что риск передачи заболевания между людьми тоже минимален: заражение происходит лишь при контакте с грызунами.