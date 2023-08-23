Рой пчёл-убийц атаковал туристов во Французской Гвиане
Guyane La Première: Во Французской Гвиане туристка погибла при нападении пчёл
Во Французской Гвиане пчёлы-убийцы напали на группу туристов, в результате погибла женщина, ещё более десяти людей пострадали, сообщает радиостанция Guyane La Premiere.
"Женщина 65 лет погибла на месте, ещё 13 человек пострадало", — говорится в сообщении.
По информации журналистов, туристы подверглись нападению африканизированных пчёл во время купания. На помощь людям прибыли судно и вертолёт. Четырёх человек, включая четырёхлетнего ребёнка, увезли в больницу города Кайенна. Их состояние медики оценивают как тяжёлое, а ещё девяти пострадавших — как среднее. Всего в туристической группе было 34 человека.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии двое детей пострадали из-за разъярённых пчёл. Насекомые напали на двух братьев в лесу. Всего врачи удалили около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и головы мальчиков. Доктор медицинских наук Александр Максимов считает, что дети выжили благодаря счастливому случаю, ведь даже один укус пчелы порой может привести к гибели.
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