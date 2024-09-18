Звёзды и их «собачьи двойники» — 8 смешных коллажей, которые сделают ваш день

В эпоху мемов и неожиданных открытий Интернет снова удивил. Недавно завирусился кадр, на котором собака в стильной повязке на голове, серьёзно позирующая с жемчужной серёжкой, словно сошла с картины Яна Вермеера. Что примечательно — она оказалась поразительно похожа на одну из самых известных моделей современности — Хейли Бибер. Сходство настолько поразительное, что пользователей не остановить — они тут же начали находить всё новые примеры звёзд, которые, как оказалось, имеют своих «собачьих двойников». Мы решили поддержать этот тренд и собрали для вас подборку смешных коллажей, которые точно поднимут вам настроение!

Хейли Бибер

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber, © Х / itsyaboyari__

Начнём с того самого коллажа, который вызвал бурю восторга в Сети. Эта утончённая собака в белой повязке и с жемчужной серёжкой, повторяющая классический образ из живописи, оказалась невероятно похожа на Хейли Бибер. Всё — от слегка прищуренных глаз до непринуждённого выражения лица — словно это не просто собака, а модель мирового уровня на съёмках нового модного проекта.

Лера Кудрявцева

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv, © Shutterstock / FOTODOM / Marina Trunova

Кажется, Лера Кудрявцева и афганская борзая созданы для того, чтобы ходить по подиуму вместе. Их длинные светлые волосы — визитная карточка обеих. Грация, которую так любят фанаты телеведущей, идеально сочетается с изысканной внешностью этой собаки. Согласитесь, сложно не заметить это потрясающее сходство!

Аркадий Укупник

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ukupnik_2017, © Shutterstock / FOTODOM / Baronb

Аркадий Укупник всегда выделялся своим узнаваемым стилем. Но кто бы мог подумать, что один из самых ярких композиторов России найдёт своё отражение в очаровательном белом пуделе? Оба умны, серьёзны и, судя по всему, ценят стильные очки. Этот дуэт определённо вызовет улыбку у тех, кто знает Укупника и его неповторимый образ.

Брюс Уиллис

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photo Oz, MVolodymyr

Вы когда-нибудь замечали, что бультерьеры и Брюс Уиллис выглядят одинаково непоколебимо? Оба излучают уверенность и готовы справиться с любой ситуацией. Если бы знаменитый актёр перевоплотился в собаку, это определённо был бы бультерьер с таким же суровым, но справедливым взглядом. Эту пару сложно не назвать победителями по жизни.

Сергей Лазарев

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevsergey, © Reddit / YourWebcam

Сергей Лазарев, кажется, нашёл своего идеального двойника среди четвероногих любителей вкусной еды. Коллаж, где певец наслаждается бургером, а его собачий аналог пытается проглотить хот-дог, просто не может не вызвать смех. Похоже, что любовь к вкусной еде — это то, что их объединяет! А эти кепки... Ну просто братья!

Оксана Самойлова

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana, © Reddit / dumboddball

Оксана Самойлова, известная своим ярким стилем и пляжными фотосессиями, вдруг обзавелась собачьим двойником, который позирует в купальнике. Поза, уверенность в себе и даже наряд на этом коллаже настолько похожи, что сложно поверить — перед нами два разных существа. Если бы фешен-индустрия была доступна для собак, эта пара точно возглавила бы модный топ.

Лолита Милявская

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya, © Reddit / bubble-buddy2

Лолита всегда славилась своим неординарным стилем. Кто бы мог подумать, что у неё есть собачий аналог! Маленький пушистый друг в больших очках, как у Лолиты, просто обворожителен. Оба крайне харизматичные персонажи, которые моментально притягивают внимание.

Филипп Киркоров

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov, © Reddit / Frenchbulldogs

Все помнят знаменитую фразу Киркорова «Зашёл не в ту дверь», которая стала мемом. А теперь представьте, что это фраза не человека, а собаки, которая сделала что-то озорное и теперь пытается притвориться невинной. Кадр с французским бульдогом, у которого на морде написано: «Я тут ни при чём», идеально отражает это чувство. Похоже, что у Киркорова есть настоящий собачий двойник!