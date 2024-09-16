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16 сентября, 05:00

15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились

Толстый кот Крошик начал худеть! Life.ru рассказывает о его первых успехах, и делится фото 15 других котов, которые уже сбросили лишний вес. Приготовьтесь, будет ну очень мило!

Если вы думали, что похудение — это только для людей, посмотрите на Крошика! Этот 17-килограммовый кот из Перми решил взять жизнь в лапы и отправился на водную беговую дорожку, чтобы вернуть себе здоровье и стройность. Волонтёры приюта «Матроскин» делятся его успехами в борьбе с лишним весом.

Толстый пермский кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь

Толстый пермский кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь

А пока Крошик совершает свои первые шаги к новой жизни, мы собрали 15 невероятных историй других котиков, которые смогли победить лишние килограммы и преобразились на глазах. Эти пушистики точно докажут, что всё возможно — даже для самых ленивых обитателей дивана!

«Взяли в приюте пышку, а теперь он худышка», aa1255.

Фото © Reddit / aa1255

Фото © Reddit / aa1255

«Перчик до и после похудения», — semifragile.

Фото © Reddit / semifragile

Фото © Reddit / semifragile

«Я так горжусь успехами моего мальчика!», — NukaJuice.

Фото © Reddit / NukaJuice

Фото © Reddit / NukaJuice

«Она снова может вылизывать себя полностью», — NewtonsKnickers.

Фото © Reddit / NewtonsKnickers

Фото © Reddit / NewtonsKnickers

«Разница в полгода»,SATANbutspelledbruce.

Фото © Reddit / SATANbutspelledbruce

Фото © Reddit / SATANbutspelledbruce

«От Толстой Люси к Прекрасной Люси! Её спасли с весом 11,8 кг, но теперь киса вернулась к здоровому весу», — adhdbpdisaster.

Фото © Reddit / adhdbpdisaster

Фото © Reddit / adhdbpdisaster

«История похудения Айви. Это было нелегко»,therecaldecats.

Фото © Reddit / therecaldecats

Фото © Reddit / therecaldecats

«Когда Бронсон был толстым, его лапы всегда выглядели растерянными, когда он вставал, как будто они не совсем понимали, в чём их задача», — iambronsoncat.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iambronsoncat

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iambronsoncat

«Моя Зизи сбросила почти 4,5 кг за последний год с половиной! Она наконец-то снова достигла здорового веса», Sam_I_Am_Now.

Фото © Reddit / Sam_I_Am_Now

Фото © Reddit / Sam_I_Am_Now

«Миссия похудения Фиби проходит успешно»,oythisisridiculous.

Фото © Reddit / oythisisridiculous

Фото © Reddit / oythisisridiculous

«Мой пухляш Баттерс почти достиг своей цели — 6,8 кг, а был 9,1 кг! После почти семи месяцев строгой диеты ему осталось похудеть всего на 0,4 кг»,Ephy20.

Фото © Reddit / Ephy20

Фото © Reddit / Ephy20

«Год назад и сейчас», pussnbootz.

Фото © Reddit / pussnbootz

Фото © Reddit / pussnbootz

«Поздоровайтесь и поздравьте Гермиону с её успехами в похудении! Ей осталось ещё немного»,пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

«Это успех!», — dunkerpup.

Фото © Reddit / dunkerpup

Фото © Reddit / dunkerpup

«Толстячок входит в Новый год чуть менее упитанным»,bescaredwithme.

Фото © Reddit / bescaredwithme

Фото © Reddit / bescaredwithme

Путь к стройности для пушистиков нелёгкий, но, как мы видим на примере этих 15 героев, результат того стоит! Пожелаем Крошику успехов в его борьбе с лишними килограммами и скорейшего восстановления. Вперёд, Крошик, мы в тебя верим!

Соображают хуже хомячков: Топ-5 самых глупых пород собак
Соображают хуже хомячков: Топ-5 самых глупых пород собак
Обложка ©

Reddit / therecaldecats,SATANbutspelledbruce,pussnbootz

Сергей Трофимов
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