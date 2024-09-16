15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились
Толстый кот Крошик начал худеть! Life.ru рассказывает о его первых успехах, и делится фото 15 других котов, которые уже сбросили лишний вес. Приготовьтесь, будет ну очень мило!
Если вы думали, что похудение — это только для людей, посмотрите на Крошика! Этот 17-килограммовый кот из Перми решил взять жизнь в лапы и отправился на водную беговую дорожку, чтобы вернуть себе здоровье и стройность. Волонтёры приюта «Матроскин» делятся его успехами в борьбе с лишним весом.
Толстый пермский кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь
А пока Крошик совершает свои первые шаги к новой жизни, мы собрали 15 невероятных историй других котиков, которые смогли победить лишние килограммы и преобразились на глазах. Эти пушистики точно докажут, что всё возможно — даже для самых ленивых обитателей дивана!
«Взяли в приюте пышку, а теперь он худышка», — aa1255.
Фото © Reddit / aa1255
«Перчик до и после похудения», — semifragile.
Фото © Reddit / semifragile
«Я так горжусь успехами моего мальчика!», — NukaJuice.
Фото © Reddit / NukaJuice
«Она снова может вылизывать себя полностью», — NewtonsKnickers.
Фото © Reddit / NewtonsKnickers
«Разница в полгода», — SATANbutspelledbruce.
Фото © Reddit / SATANbutspelledbruce
«От Толстой Люси к Прекрасной Люси! Её спасли с весом 11,8 кг, но теперь киса вернулась к здоровому весу», — adhdbpdisaster.
Фото © Reddit / adhdbpdisaster
«История похудения Айви. Это было нелегко», — therecaldecats.
Фото © Reddit / therecaldecats
«Когда Бронсон был толстым, его лапы всегда выглядели растерянными, когда он вставал, как будто они не совсем понимали, в чём их задача», — iambronsoncat.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iambronsoncat
«Моя Зизи сбросила почти 4,5 кг за последний год с половиной! Она наконец-то снова достигла здорового веса», — Sam_I_Am_Now.
Фото © Reddit / Sam_I_Am_Now
«Миссия похудения Фиби проходит успешно», — oythisisridiculous.
Фото © Reddit / oythisisridiculous
«Мой пухляш Баттерс почти достиг своей цели — 6,8 кг, а был 9,1 кг! После почти семи месяцев строгой диеты ему осталось похудеть всего на 0,4 кг», — Ephy20.
Фото © Reddit / Ephy20
«Год назад и сейчас», — pussnbootz.
Фото © Reddit / pussnbootz
«Поздоровайтесь и поздравьте Гермиону с её успехами в похудении! Ей осталось ещё немного», — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
«Это успех!», — dunkerpup.
Фото © Reddit / dunkerpup
«Толстячок входит в Новый год чуть менее упитанным», — bescaredwithme.
Фото © Reddit / bescaredwithme
Путь к стройности для пушистиков нелёгкий, но, как мы видим на примере этих 15 героев, результат того стоит! Пожелаем Крошику успехов в его борьбе с лишними килограммами и скорейшего восстановления. Вперёд, Крошик, мы в тебя верим!