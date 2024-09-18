«Сижу смело»: Глава Гагаузии раскрыла Life.ru, боится ли возвращаться в Молдавию из РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не боится возвращать на родину. Об этом политик рассказала Life.ru во время Евразийского женского форума, который проходит в Петербурге.

Гуцул заявила, что не боится возвращаться в Молдавию после визитов в Россию. Видео © Life.ru

«Я не считаю, что нарушаю законодательство Молдавии. Уголовные и административные кодексы республики не предусматривают наказание за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому я здесь смело сижу», — подчеркнула Гуцул.

Политик призналась, что счастлива присутствовать на форуме такого уровня. Гуцул отметила, что вернётся на родину с высоко поднятой головой.