«Сижу смело»: Глава Гагаузии раскрыла Life.ru, боится ли возвращаться в Молдавию из РФ
Гуцул заявила, что не боится возвращаться в Молдавию после визитов в Россию
Евгения Гуцул. Обложка © Life.ru
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не боится возвращать на родину. Об этом политик рассказала Life.ru во время Евразийского женского форума, который проходит в Петербурге.
Гуцул заявила, что не боится возвращаться в Молдавию после визитов в Россию. Видео © Life.ru
«Я не считаю, что нарушаю законодательство Молдавии. Уголовные и административные кодексы республики не предусматривают наказание за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому я здесь смело сижу», — подчеркнула Гуцул.
Политик призналась, что счастлива присутствовать на форуме такого уровня. Гуцул отметила, что вернётся на родину с высоко поднятой головой.
Глава Гагаузии рассказала, что у неё во время визита в РФ пройдут высокоуровневые встречи. Также она выразила надежду, что в ближайшем будущем сможет встретиться с Владимиром Путиным.
Напомним, после первой встречи с Путиным на Гуцул завели уголовное дело. Российский лидер пообещал поддержку Гагаузской автономии и её экономике вопреки давлению проевропейски настроенного Кишинёва. По словам Гуцул, вся Молдавия страдает от попыток президента страны Майи Санду притеснить Гагаузию.