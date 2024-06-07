Вся Молдавия страдает от попыток Санду притеснить Гагаузию, заявила Гуцул

Кишинёв оказывает давление на Гагаузию, и от этой политики страдает вся Молдавия. Такое заявление сделала башкан автономии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума. По её словам, президент республики Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" даже не скрывают, что действуют по указке США и Евросоюза.

"Да, сейчас идёт давление не только на Гагаузскую автономию, а на всех жителей Республики Молдова, потому что не только жители Гагаузии живут плохо, в нищете, а ещё и вся Республика Молдова, другие регионы. Стараясь русскоязычное население подавлять, Майя Санду делает только хуже, потому что народ сплачивается", — сказала политик в эфире выездной студии "Радио Sputnik".

На этом фоне молдаванам годами обещают демократию и свободу слова, чего до сих пор "не видно". По словам Гуцул, сложившийся в республике режим позволяет себе притеснять оппозицию и неугодные СМИ.

"Уже более 15 телеканалов закрылись. Люди просто смотрят и говорят, что такая демократия нам не нужна", — добавила глава автономии.