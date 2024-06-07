"Отправится на свалку истории": Русофобке Санду предрекли потерю президентского трона
Глава Гагаузии Гуцул пообещала отправить Санду на свалку истории после выборов
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
Молдавия может освободиться от режима действующего президента республики Майи Санду уже через несколько месяцев. Лишившись главного кресла на бульваре Штефан чел Маре, политик отправится на свалку истории, уверена глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул.
По словам иностранной гостьи Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), завершение карьеры Санду произойдёт уже после 20 октября, когда в стране пройдут президентские выборы. Оппозиция уверенно идёт к победе, стремясь избавить Молдавию от ярой сторонницы евро- и натоинтеграции.
"Надеюсь, что уже с 20 октября этих опасений у нас не останется и мы сможем отправить, как говорится, на свалку истории Майю Санду", — поделилась Гуцул с ТАСС.