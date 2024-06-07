Молдавия может освободиться от режима действующего президента республики Майи Санду уже через несколько месяцев. Лишившись главного кресла на бульваре Штефан чел Маре, политик отправится на свалку истории, уверена глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул.

По словам иностранной гостьи Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), завершение карьеры Санду произойдёт уже после 20 октября, когда в стране пройдут президентские выборы. Оппозиция уверенно идёт к победе, стремясь избавить Молдавию от ярой сторонницы евро- и натоинтеграции.