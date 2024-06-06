"Мы тянем руку дружбы": Выросшая в Приднестровье депутат ГД призвала Санду не мешать общению народов

Депутат Госдумы Алёна Аршинова, которая провела детство в Приднестровье, обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с призывом не мешать дружить двум странам. Парламентарий является создателем НКО "Евразия" — эта организация привозит в Россию молодёжь из Молдавии и других государств, чтобы показать им нашу страну. До конца года в РФ приедут около 10 тысяч человек, причём одну из поездок официальному Кишинёву удалось сорвать.

Депутат Госдумы Аршинова призвала Санду не мешать дружить странам. Видео © Life.ru

"Мы ищем сторонников среди молодых людей, чтобы они стали нашими послами мира, послами "Евразии". И ребята отзываются, едут. Да, есть проблемы. Например, к сожалению, правительство Молдовы сорвало одну из поездок. Ребята не смогли покинуть Молдову, их не выпустили на нашу программу. Проблемы, которые случаются после программ на въезде в Молдову, по возвращении, ребята переживают достаточно мужественно", — рассказала Аршинова в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По её словам, некоторых участников на родине допрашивают по несколько часов, тщательно изучая их телефоны.