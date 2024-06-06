"Мы тянем руку дружбы": Выросшая в Приднестровье депутат ГД призвала Санду не мешать общению народов
Депутат Госдумы Аршинова призвала Санду не мешать дружбе между странами
Депутат Госдумы Алёна Аршинова, которая провела детство в Приднестровье, обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с призывом не мешать дружить двум странам. Парламентарий является создателем НКО "Евразия" — эта организация привозит в Россию молодёжь из Молдавии и других государств, чтобы показать им нашу страну. До конца года в РФ приедут около 10 тысяч человек, причём одну из поездок официальному Кишинёву удалось сорвать.
Депутат Госдумы Аршинова призвала Санду не мешать дружить странам. Видео © Life.ru
"Мы ищем сторонников среди молодых людей, чтобы они стали нашими послами мира, послами "Евразии". И ребята отзываются, едут. Да, есть проблемы. Например, к сожалению, правительство Молдовы сорвало одну из поездок. Ребята не смогли покинуть Молдову, их не выпустили на нашу программу. Проблемы, которые случаются после программ на въезде в Молдову, по возвращении, ребята переживают достаточно мужественно", — рассказала Аршинова в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По её словам, некоторых участников на родине допрашивают по несколько часов, тщательно изучая их телефоны.
"Мы тянем руку дружбы Молдавии, и обращаюсь к Санду: не мешайте! Здесь ничего не предлагается, кроме того, чтобы просто своими глазами увидеть, как живёт Россия, познакомиться с российской молодёжью, познакомиться в принципе с Россией. И мы предлагаем руку дружбы, просто быть дипломатами, не рвать связи, потому что мы находимся очень близко, мы имеем общую историю", — подчеркнула депутат, добавив, что молодёжь важно просвещать, а не скрывать от неё всем известные факты.
Ранее Life.ru писал, что в Кишинёве задержали молдавских политиков, которые вернулись из Москвы со съезда, где обсуждалось вступление республики в ЕАЭС. Также местные силовики допросили оппозиционеров и провели у них обыски.
Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman