Гуцул: Власти Молдавии пытаются блокировать выплаты на карты "Мир" в Гагаузии
Власти Молдавии пытаются блокировать переводы пенсионерам и бюджетникам в Гагаузии на карты "Мир". Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул перед началом третьего съезда политического блока "Победа" в Москве.
"На прошлой неделе мы узнали, что на меня подали в суд, чтобы заблокировать карты "Мир", — сказала политик.
Напомним, с 1 мая 2024 года власти Гагаузской автономии Молдавии начали выдавать местным жителям российские банковские карты "Мир". Позже Гуцул заявляла, что власти стали угрожать держателям таких платёжных систем. Вероятно, молдавский президент Майя Санду таким образом пыталась показать приверженность Западу.
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