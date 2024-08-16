Гуцул: Власти Молдавии пытаются блокировать выплаты на карты "Мир" в Гагаузии

Власти Молдавии пытаются блокировать переводы пенсионерам и бюджетникам в Гагаузии на карты "Мир". Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул перед началом третьего съезда политического блока "Победа" в Москве.

"На прошлой неделе мы узнали, что на меня подали в суд, чтобы заблокировать карты "Мир", — сказала политик.