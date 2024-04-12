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12 апреля, 16:50

Гуцул анонсировала выдачу российских карт "Мир" в Гагаузии

Гуцул: С 1 мая в Гагаузии будут выдавать российские карты "Мир"

С 1 мая 2024 года власти Гагаузской автономии Молдавии планируют начать выдавать местным жителям российские банковские карты "Мир". Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.

"С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это всё реализуемо", — сказала политик.

Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы
Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы

Ранее Life.ru писал, что 9 апреля Гуцул посетила Москву с рабочим визитом. В беседе с журналистами она отметила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия будет просить помощи у других стран, в том числе у России. По возвращении в Кишинёв её обыскали и допросили.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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