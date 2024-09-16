Не только квадробика: 5 опасных субкультур, что ломают детскую психику

Люди могут объединяться в субкультуры по различным принципам, и эти объединения не зависят от пола, возраста и других характеристик. В Советском Союзе любых представителей субкультур называли неформалами. Люди, принадлежащие к определённой субкультуре, подчёркивают свою принадлежность, визуализируя это: используют определённые символы и одеваются в стиле своего течения.

Чем дети увлекаются сегодня? Как рассказывает Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский, самыми необычными увлечениями последних лет являются квадробика и хоббихорсинг. Как и на всё новое и необычное, реакция общества, а особенно близких людей, неоднозначна. Были стиляги, панки, рокеры, готы, а теперь на смену пришли квадроберы и хоббихорсеры.

Зачастую «выделение из толпы» является формой протеста против социальных норм и требований общества, а подростки руководствуются желанием шокировать родителей и вырасти «не такими, как они». Вспомните, были хиппи, которым ничего не нужно было кроме песен у костра и всеобщей любви, а на смену пришли яппи, для которых комфорт, финансовое благополучие и признание в обществе стали основой жизни. Каждое следующее поколение хочет быть не таким, как их родители.

Хоббихорсинг

Что такое хоббихорсинг и насколько он безопасен для детей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / marinat197

Хоббихорсинг — один из самых безопасных способов завести друзей, хорошо провести время и развить свои социальные навыки. Для подростков хоббихорсинг — отличный способ развивать фантазию: он почти не отличается от игры в казаки-разбойники, которые так любили прошлые поколения.

Игра в хоббихорсинг достаточно безопасна и одновременно выполняет функцию привлечения внимания, что так важно для подростков, которые выходят в новую жизнь. Увлечение позволяет искать единомышленников, начать общаться, завести друзей. Это один из самых простых способов подтолкнуть растущий организм заниматься фитнесом.

Квадробика

Что такое квадробика и как она влияет на психику подростков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Квадробика популярна по той же причине, что и хоббихорсинг: это прекрасный способ завязать отношения и шокировать родителей. С технической точки зрения это фитнес, который смог увлечь большое количество людей. Сейчас квадроберы из весёлого фитнеса сделали ролевые игры. Если дети надевают исторические костюмы и едут в лес, чтобы восстанавливать самые яркие события истории, то квадроберы развлекаются прямо в городе.

С точки зрения физиологии хорошо, когда люди регулярно занимаются фитнесом. Однако некоторые пошли дальше и, как и ролевики, стали погружаться в эту игру глубже: они передвигаются на четвереньках и имитируют повадки животных. Станислав Самбурский Клинический психолог

Пока речь идёт только о физическом перевоплощении, это прекрасное времяпрепровождение. Однако ассоциация себя с животным и полное погружение, которое толкает избегать человеческого поведения, могут быть опасны для людей с пластичной психикой.

Фурри

Почему териантропство — опасное детское увлечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stock_studio

Квадроберы — это последний из вариантов зооантропоморфизма, предпоследним были фурри. Древние египтяне изображали людей с головами кошек, а современные люди носят головы животных. «С психологической точки зрения ничего нового: люди могут быть недовольны своим текущим положением и хотят получить удовольствие от жизни в своих фантазиях, которые вырываются в реальность. Положительным моментом игры является то, что это способ справиться с эмоциональными перегрузками и стрессом», — рассказывает клинический психолог.

Зачастую это защитная функция человеческой психики, помогающая выплеснуть свои страхи и переживания в такую игру. Конечно, самая популярная причина — это звенящее одиночество, которое особенно остро ощущается в большом городе. Станислав Самбурский Клинический психолог

Больше всего страдают от одиночества и эмоциональной перегрузки первокурсники, которые пришли в новый коллектив, изучают полностью новые предметы, должны освоить огромное количество новой информации и наладить контакты. Возвращение в игру даёт возможность снять эмоциональное напряжение.

Териантропы

Чем квадроберы отличаются от териантропов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV

Это следующий уровень идентификации себя с животным, и это однозначно сигнал родителям обратить внимание на проблемы своего ребёнка. Териантропия для подростков становится убежищем, где они находят понимание и не встречают осуждения. Это следующий уровень защиты психики человека.

«Териантропы идентифицируют себя с животными, и причина кроется в том, что многие домашние питомцы гораздо более любимы, чем дети. От собаки хотят, чтобы она была ласковой, не гадила дома, и всё. И за это её любят, целуют и всевозможным образом проявляют свою любовь», — рассказывает клинический психолог.

Какие современные субкультуры опасны для детей и подростков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV

А дети уже с самых ранних лет, начиная с первого класса, попадают под каток родительского давления. Уроки сделал? Велосипед вымыл? С собакой погулял? И так далее до бесконечности.

Глядя на то, что собака или кошка получает безусловную любовь, у ребёнка возникает желание тоже получить это внимание и стать более ценным. Чтобы хотя бы прекратили ругать и обняли. То есть за нарушением самоидентификации скрывается сильнейшая потребность, чтобы человека любили. Станислав Самбурский Клинический психолог

Под костюмом милой кошечки в большинстве случаев скрывается эмоционально травмированный ребёнок, который живёт, не чувствуя поддержки со стороны родителей. Со слов эксперта, эти костюмы — просто красный флаг, который сигнализирует, что у ребёнка проблемы дома. Любая субкультура опирается на то, что члены сообщества поддерживают друг друга и принимают со всеми плюсами и минусами без осуждения.

Сталкеризм

Что такое сталкеризм и почему это опасно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto

Сталкеризм — это ещё один из признаков нашего времени. Сталкеры — это люди, которые стремятся быть рядом постоянно, преследуют свою жертву и всё время ищут повод оказаться рядом, чтобы заговорить или вступить в контакт. В России сталкеризм пока не является преступлением с юридической точки зрения. Однако сталкеры в ряде случаев представляют реальную угрозу для своей жертвы.

С психологической точки зрения сталкерами становятся люди по ряду причин. Основная — заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство. Кроме того, преследовать конкретного человека толкают низкая самооценка, патологическая ревность или нарциссические расстройства. Станислав Самбурский Клинический психолог

Каждое взаимодействие со сталкером эмоционально подтачивает жертву. Жертвами сталкера могут быть женщины и мужчины (вспомните Юрия Самохвалова из «Служебного романа» — он откровенная жертва сталкера). В большинстве случаев сталкер изводит свою жертву эмоционально.

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По статистике, сталкер отстаёт от своей жертвы через 25 месяцев. Такой длительный период сложно выдержать в одиночестве, поэтому первое, что необходимо сделать жертве преследователя, — запастись группой поддержки, которая поможет выдержать осаду. Параллельно или после избавления от сталкера будет правильно обратиться за психотерапией, чтобы избежать вероятности возникновения депрессивных состояний и минимизировать психологические травмы.