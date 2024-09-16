Не только квадробика: 5 опасных субкультур, что ломают детскую психику
Любая субкультура — это прежде всего большое сообщество людей, которые своим внешним видом, поведением или мировоззрением отличаются от принятых в обществе базовых норм. Большинство из сообществ безопасны. Но есть и хобби, способные уничтожить психику ребёнка.
Люди могут объединяться в субкультуры по различным принципам, и эти объединения не зависят от пола, возраста и других характеристик. В Советском Союзе любых представителей субкультур называли неформалами. Люди, принадлежащие к определённой субкультуре, подчёркивают свою принадлежность, визуализируя это: используют определённые символы и одеваются в стиле своего течения.
Чем дети увлекаются сегодня? Как рассказывает Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский, самыми необычными увлечениями последних лет являются квадробика и хоббихорсинг. Как и на всё новое и необычное, реакция общества, а особенно близких людей, неоднозначна. Были стиляги, панки, рокеры, готы, а теперь на смену пришли квадроберы и хоббихорсеры.
Зачастую «выделение из толпы» является формой протеста против социальных норм и требований общества, а подростки руководствуются желанием шокировать родителей и вырасти «не такими, как они». Вспомните, были хиппи, которым ничего не нужно было кроме песен у костра и всеобщей любви, а на смену пришли яппи, для которых комфорт, финансовое благополучие и признание в обществе стали основой жизни. Каждое следующее поколение хочет быть не таким, как их родители.
Хоббихорсинг
Что такое хоббихорсинг и насколько он безопасен для детей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / marinat197
Хоббихорсинг — один из самых безопасных способов завести друзей, хорошо провести время и развить свои социальные навыки. Для подростков хоббихорсинг — отличный способ развивать фантазию: он почти не отличается от игры в казаки-разбойники, которые так любили прошлые поколения.
Игра в хоббихорсинг достаточно безопасна и одновременно выполняет функцию привлечения внимания, что так важно для подростков, которые выходят в новую жизнь. Увлечение позволяет искать единомышленников, начать общаться, завести друзей. Это один из самых простых способов подтолкнуть растущий организм заниматься фитнесом.
Квадробика
Что такое квадробика и как она влияет на психику подростков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Квадробика популярна по той же причине, что и хоббихорсинг: это прекрасный способ завязать отношения и шокировать родителей. С технической точки зрения это фитнес, который смог увлечь большое количество людей. Сейчас квадроберы из весёлого фитнеса сделали ролевые игры. Если дети надевают исторические костюмы и едут в лес, чтобы восстанавливать самые яркие события истории, то квадроберы развлекаются прямо в городе.
С точки зрения физиологии хорошо, когда люди регулярно занимаются фитнесом. Однако некоторые пошли дальше и, как и ролевики, стали погружаться в эту игру глубже: они передвигаются на четвереньках и имитируют повадки животных.
Пока речь идёт только о физическом перевоплощении, это прекрасное времяпрепровождение. Однако ассоциация себя с животным и полное погружение, которое толкает избегать человеческого поведения, могут быть опасны для людей с пластичной психикой.
Фурри
Почему териантропство — опасное детское увлечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stock_studio
Квадроберы — это последний из вариантов зооантропоморфизма, предпоследним были фурри. Древние египтяне изображали людей с головами кошек, а современные люди носят головы животных. «С психологической точки зрения ничего нового: люди могут быть недовольны своим текущим положением и хотят получить удовольствие от жизни в своих фантазиях, которые вырываются в реальность. Положительным моментом игры является то, что это способ справиться с эмоциональными перегрузками и стрессом», — рассказывает клинический психолог.
Зачастую это защитная функция человеческой психики, помогающая выплеснуть свои страхи и переживания в такую игру. Конечно, самая популярная причина — это звенящее одиночество, которое особенно остро ощущается в большом городе.
Больше всего страдают от одиночества и эмоциональной перегрузки первокурсники, которые пришли в новый коллектив, изучают полностью новые предметы, должны освоить огромное количество новой информации и наладить контакты. Возвращение в игру даёт возможность снять эмоциональное напряжение.
Териантропы
Чем квадроберы отличаются от териантропов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV
Это следующий уровень идентификации себя с животным, и это однозначно сигнал родителям обратить внимание на проблемы своего ребёнка. Териантропия для подростков становится убежищем, где они находят понимание и не встречают осуждения. Это следующий уровень защиты психики человека.
«Териантропы идентифицируют себя с животными, и причина кроется в том, что многие домашние питомцы гораздо более любимы, чем дети. От собаки хотят, чтобы она была ласковой, не гадила дома, и всё. И за это её любят, целуют и всевозможным образом проявляют свою любовь», — рассказывает клинический психолог.
Какие современные субкультуры опасны для детей и подростков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV
А дети уже с самых ранних лет, начиная с первого класса, попадают под каток родительского давления. Уроки сделал? Велосипед вымыл? С собакой погулял? И так далее до бесконечности.
Глядя на то, что собака или кошка получает безусловную любовь, у ребёнка возникает желание тоже получить это внимание и стать более ценным. Чтобы хотя бы прекратили ругать и обняли. То есть за нарушением самоидентификации скрывается сильнейшая потребность, чтобы человека любили.
Под костюмом милой кошечки в большинстве случаев скрывается эмоционально травмированный ребёнок, который живёт, не чувствуя поддержки со стороны родителей. Со слов эксперта, эти костюмы — просто красный флаг, который сигнализирует, что у ребёнка проблемы дома. Любая субкультура опирается на то, что члены сообщества поддерживают друг друга и принимают со всеми плюсами и минусами без осуждения.
Сталкеризм
Что такое сталкеризм и почему это опасно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto
Сталкеризм — это ещё один из признаков нашего времени. Сталкеры — это люди, которые стремятся быть рядом постоянно, преследуют свою жертву и всё время ищут повод оказаться рядом, чтобы заговорить или вступить в контакт. В России сталкеризм пока не является преступлением с юридической точки зрения. Однако сталкеры в ряде случаев представляют реальную угрозу для своей жертвы.
С психологической точки зрения сталкерами становятся люди по ряду причин. Основная — заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство. Кроме того, преследовать конкретного человека толкают низкая самооценка, патологическая ревность или нарциссические расстройства.
Каждое взаимодействие со сталкером эмоционально подтачивает жертву. Жертвами сталкера могут быть женщины и мужчины (вспомните Юрия Самохвалова из «Служебного романа» — он откровенная жертва сталкера). В большинстве случаев сталкер изводит свою жертву эмоционально.
Фото © Shutterstock / FOTODOM / SpeedKingz
По статистике, сталкер отстаёт от своей жертвы через 25 месяцев. Такой длительный период сложно выдержать в одиночестве, поэтому первое, что необходимо сделать жертве преследователя, — запастись группой поддержки, которая поможет выдержать осаду. Параллельно или после избавления от сталкера будет правильно обратиться за психотерапией, чтобы избежать вероятности возникновения депрессивных состояний и минимизировать психологические травмы.
Влияние субкультур и увлечений на психику детей многогранно: может иметь положительные и отрицательные стороны. Родителям важно понимать, что за каждым из них стоят глубокие психологические процессы. Люди — это сложные механизмы, и психика — это нечто большее, чем просто набор программ. Так что берегите себя и родных.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy, © Freepik