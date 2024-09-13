Тест: Что-то сладкое, острое или на любителя — какова на вкус ваша душа?

Сегодня, 13 сентября, мы отмечаем двойной праздник — это День шоколада и шарлотки. А какой из двух десертов вам ближе? У каждого есть вкус, который представляет его сущность: отражение внутренних черт, переживаний и странностей. С чем окружающие ассоциируют вас: домашней, уютной закуской или острым блюдом, вызывающим крики и слёзы? Давайте посмотрим, что ваша сущность преподнесёт сегодня!