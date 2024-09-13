Тест: Что-то сладкое, острое или на любителя — какова на вкус ваша душа?
Обезьяньими мозгами и супом из черепахи теперь никого не удивишь, сегодня в меню душа! Какая она у вас на вкус? Давайте узнаем!
Сегодня, 13 сентября, мы отмечаем двойной праздник — это День шоколада и шарлотки. А какой из двух десертов вам ближе? У каждого есть вкус, который представляет его сущность: отражение внутренних черт, переживаний и странностей. С чем окружающие ассоциируют вас: домашней, уютной закуской или острым блюдом, вызывающим крики и слёзы? Давайте посмотрим, что ваша сущность преподнесёт сегодня!
На первый взгляд незамысловатые вопросы могут многое рассказать не только о душе человека, но и о движении его внутренней энергии. Если вы чувствуете усталость и истощение, скорее проходите тест: куда уходят все жизненные силы. Также пять простых вопросов определят, какой из этих шести необычных домашних питомцев вам идеально подойдёт.
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