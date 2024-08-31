Тест: Какой из этих 6 необычных домашних питомцев вам идеально подойдёт

Поиск идеального домашнего животного похож на выбор друга: дело в особой связи и совпадении характеров. Конечно, собачники и кошатники в чём-то правы, но есть и те, кто шагает в собственном ритме. Мы собрали самых необычных и ярких питомцев, которые будут привлекать внимание, сбивать с толку соседей и, возможно, даже станут звёздами социальных сетей. Ответьте на эти вопросы и откройте прыгающее, ползающее или летающее существо, которое лучше всего соответствует вашей личности.

Хотите в качестве домашнего питомца кого-то пушистого, милого и очень редкого? Это всё о любимице Московского зоопарка — панде Катюше, которую хотел бы забрать себе каждый россиянин. К сожалению, дома вы её не спрячете, но можете вспомнить этапы взросления малышки: угадайте, сколько месяцев панде Катюше на этих фотографиях? Среди кошек и собак также есть своя экзотика — читайте о котах-бульдогах и о том, почему их разведение могут запретить.