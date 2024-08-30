Оставят ли жизнь котам-бульдогам и почему против них ополчились зоозащитники Подборка фото, видео и данные о том, как выглядит новая порода котов-бульдогов (булли), а также почему разведение таких животных хотят запретить, — в материале Life.ru. 29 августа, 21:15 Зоозащитники выступают против новой породы котов-бульдогов (Bully Cat). Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Коты-булли, похожие на бульдогов своим пугающим видом и кривыми короткими лапами, стали сенсацией Интернета. Зоозащитники тем временем бьют во все колокола, призывая «отменить» новую породу котов-хулиганов и перестать плодить нездоровых животных.

Что за порода Bully Cat и когда она появилась

Порода Bully Cat появилась относительно недавно, и лавры «первооткрывателей» пытаются делить между собой разные заводчики. При этом точной даты рождения породы котов-бульдогов нет. Но очевидно, что это новая разновидность кошек с характеристиками, не появлявшимися ранее.

Главной целью заводчиков было вывести животное с короткими лапами, но похожее на сфинкса. Вероятно, люди сильно перестарались, и помимо схожести со сфинксами эти коты теперь сильно смахивают на собак-бульдогов — своими оттопыренными лапами и тяжёлым торсом. У них неестественно мускулистое для кошек тело и безволосая морщинистая кожа. По сути это гибрид сфинкса и манчкина.

Главной целью заводчиков было вывести животное с короткими лапами, но похожее на сфинкса. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Похоже, свершилась мечта фанатов мультика про котопса, ведь американский булли-кот сильно смахивает на помесь собаки и кошки, хотя, конечно, все понимают, что такого существа в природе быть не может. Нелепость вида этой породы отмечают многие: комментаторы в группе заводчиков спрашивают авторов под постами, лают эти существа, или мяукают, или делают это одновременно, — настолько одиозный вид у этих питомцев. Многие комментарии сводятся к призывам немедленно прекратить издевательства над животными — именно так подписчики расценивают деятельность по разведению этой породы.

В чем отличие сфинксов от булли-котов

Главное отличие новой породы от сфинксов — кривые короткие лапы и массивная грудь. Точного описания породы булли-котов в Сети пока нет, но, судя по многочисленным фото и видео, эти животные, как и другие их лысые собратья, не агрессивны. Да и куда им, ведь перед этими зверьками стоит более глобальная задача — выжить и как-то размножаться с карликовостью и другими недугами.

Несмотря на схожесть, котов разновидности булли и сфинксов вряд ли перепутаешь — от их длинноногих и грациозных собратьев их отличают короткие, кривые и растопыренные лапы. Связано это с намеренно закреплённым генетическим нарушением — карликовостью.

Главное отличие новой породы котов-бульдогов от сфинксов — кривые короткие лапы и массивная грудь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Такие нарушения появляются из-за дублирования рецессивных генов, когда заводчики скрещивают либо особей с похожими признаками, либо котов из одного помёта. Котов-бульдогов боятся даже обладатели сфинксов, к этим кошкам общество уже давно привыкло — они выглядят благородно, обладают дружелюбным нравом и не вызывают такой бурной отрицательной реакции. Возможно, на сфинксах и манчкинах заводчикам стоило бы остановиться, но, как считают зоозащитники, тщеславие и жажда наживы привели людей к «изобретению» булли-котов.

Активисты считают, что генетические мутации, которые придают Bully Cat их характерные черты, приносят котикам страдания. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Активисты считают, что генетические мутации, которые придают Bully Cat их характерные черты, приносят котикам страдания. Из-за карликовости у них постоянно болят суставы, отсутствие шерсти приводит к пагубному воздействию ультрафиолета, вплоть до ожогов и рака кожи. У котов-бульдогов нет вибриссов (усов) — главного кошачьего "навигатора".

У котов-бульдогов нет вибриссов (усов) — главного кошачьего "навигатора". Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Именно при помощи усов котики определяют своё положение в пространстве и прикидывают, куда они смогут пролезть. Из-за складок на коже, которых у булли-котов намного больше, чем у сфинксов, эти кошки подвержены инфекциям и кожным заболеваниям.

Здоровье и продолжительность жизни булли-котов

Специалисты считают, что у котов-бульдогов жизнь сильно укорочена из-за многочисленных проблем со здоровьем. Продолжительность существования кота с многочисленными генетическими нарушениями не может быть долгой. Ветеринары подсчитали, что жизнь булли-котов составляет ориентировочно до шести-семи лет в среднем, это очень мало по сравнению с тем, что определила природа для обычных кошек — те живут 11,7 года. К такому печальному исходу привёл намеренный подбор мутаций, совершённый человеком.

Ветеринары подсчитали, что жизнь булли-котов составляет ориентировочно до 6,7 года в среднем. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

И эта вдвое укороченная жизнь сопряжена для питомцев и их владельцев с постоянными медицинскими манипуляциями и сложным уходом. Кожные складки котов-бульдогов провоцируют развитие инфекционных заболеваний, поэтому хозяевам таких питомцев нужно постоянно мыть их и очищать кожицу от загрязнений, чтобы животное не страдало. Криволапость также особенным образом отражается на способности прыгать — как все мы знаем, кошки обожают прыжки, и этим занимаются даже коротколапые животные. Очередная неудачная попытка запрыгнуть в недоступное место может обернуться для животного с такими лапками травмой.

Кадры прыжка кота-бульдога. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Карликовость приводит к деформации локтей у булли-котов. Лапки котиков изначально не задуманы природой для того, чтобы быть разведёнными по сторонам. Такое строение скелета может приводить животное к болезням позвоночника, серьёзным нарушениям в тканях локтей, бёдер и остеоартриту — разрушению суставов. Проблемы котам-бульдогам доставляет и плоская форма головы, это может быть чревато дыхательными нарушениями.

Почему зоозащитники против разведения котов-бульдогов

На породу и заводчиков уже ополчились в RSCPA — королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными. Активисты считают тенденцию разведения крупных и болезненных котов пагубной для общества. В организации заметили всплеск спроса на эту породу в социальных сетях и считают любопытство к этим зверькам неуместным.

Британские благотворительные организации ополчились против заводчиков новой породы котов-бульдогов, что играет на руку росту популярности булли. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BULLYCATS

Представители британской благотворительной организации Naturewatch Foundation также отметили тревожную тенденцию и заявили, что эти животные склонны к болезням, часто они могут быть несчастливы, а человек тешит своё любопытство и тщеславие покупкой такой экзотики. При разведении таких пород с утрированными физическими качествами приоритет отдаётся далеко не здоровью и благополучию животных, считают эксперты организации.

В Naturewatch Foundation опубликовали программный текст, в котором объясняют пагубность разведения котов-бульдогов. Интересно, что статью специалисты сопроводили фотографией кота-сфинкса, объяснив это тем, что смотреть на булли-кота невыносимо.

В программном тексте благотворительного общества объясняется пагубность разведения котов-бульдогов. Фото © naturewatch.org

Запретят ли разведение породы

Судя по всему, породу котов-бульдогов могут запретить, ведь мировая общественность обращает на эту проблему пристальное внимание. Фонд Naturewatch даже призывает бойкотировать аккаунты в социальных сетях, рекламирующие разведение этой породы.

В организации уже подготовили петицию, в которой призывают как минимум начать регулирование выведения новых пород кошек в Соединённом Королевстве. Но главная цель — запретить разведение кошек с экстремальными характеристиками, которые приводят к проблемам со здоровьем и ранней смерти. Активисты настроены очень воинственно, и сомнений в том, что они добьются желаемого, очень мало.

Один из главных идеологов этого запрета — доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже (RVC), доктор Дэн О'Нил. Он сообщил, что за последнее десятилетие RVC провёл масштабные исследования, итоги которых показали: собаки и кошки сильно страдают от увлечения людьми игрой в генетические головоломки.

Специалисты апеллируют к необходимости запрета этой породы в Великобритании. В Соединённом Королевстве разведение кошек регулируется пока только в Шотландии. Если человек разводит здесь более трёх помётов котят за 12-месячный период, ему потребуется лицензия местных властей независимо от того, продаёт он какое-либо животное или нет. Пока в мире существует только практика запрета на разведение отдельных собак, и то из-за их агрессивного поведения, потенциальной опасности. Доберётся ли эта тенденция до котов-бульдогов, покажет время, но в аккаунтах фанатов этой породы уже публикуют свои фото владельцы котов-бульдогов из России.

Специалисты зоозащитных организаций призывают всех, кто думает о приобретении кошки или собаки, всегда ставить благополучие животного на первое место, думать, прежде чем покупать животное с экстремальной и неестественной формой тела, поощряя тем самым увлечения заводчиков. Вместо этого активисты предлагают обратить внимание на обычных котов из приютов, которым нужны дом и уход.

Как реагируют люди на котов-бульдогов

Приверженность к такой странно выглядящей породе приравнивается некоторыми комментаторами Сети к определённым особенностям самого человека.

Фото © Reddit / ThatsBadHusbandry

«Если вам нужна такая неестественно выведенная кошка (или собака), то вы НЕ любитель животных и ваша кошка/собака Франкенштейна не может называться членом вашей семьи», — пишет комментатор на Reddit.

Люди пишут претензии заводчикам с требованием прекратить издевательство над котами. Их пугает, что кошки, обладающие сильными охотничьими инстинктами, при коротких кривых лапах, массивной груди и отсутствии усов будут лишены возможности реализовать их.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ. ** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

Авторы Антон Плотников