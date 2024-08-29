Тест: Угадаете ли вы, сколько месяцев панде Катюше на этих фотографиях
На днях панде Катюше исполнился год! По этому поводу проверяем свои знания, как выглядела пушистая звезда в разные периоды своей только начинающейся жизни!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV, Михаил Синицын
Известно, что панды с трудом размножаются в неволе, поэтому рождение детёныша в Московском зоопарке 24 августа 2023 года стало невероятно радостным событием для работников и посетителей. Ещё вчера Катюша только обрастала шерстью и училась ходить, а на прошлой неделе уже отметила первый день рождения. Давайте вспомним, как росла малышка, и немного повеселимся, рассматривая её первые фотографии и гадая.
Следили ли вы за каждым шагом Катюши или узнали о ней недавно, нет ни одного человека, который не хотел бы забрать эту малышку себе. Но если 30-килограммовую панду держать дома может быть проблематично, с этими четвероногими любимцами проблем не будет: 6 пород собак, которые не переносят одиночества и не отойдут от вас ни на шаг. А для любителей усатых Life.ru перечислил 8 пород кошек, обожающих людей.