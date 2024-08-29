Тест: Угадаете ли вы, сколько месяцев панде Катюше на этих фотографиях

Известно, что панды с трудом размножаются в неволе, поэтому рождение детёныша в Московском зоопарке 24 августа 2023 года стало невероятно радостным событием для работников и посетителей. Ещё вчера Катюша только обрастала шерстью и училась ходить, а на прошлой неделе уже отметила первый день рождения. Давайте вспомним, как росла малышка, и немного повеселимся, рассматривая её первые фотографии и гадая.

Следили ли вы за каждым шагом Катюши или узнали о ней недавно, нет ни одного человека, который не хотел бы забрать эту малышку себе. Но если 30-килограммовую панду держать дома может быть проблематично, с этими четвероногими любимцами проблем не будет: 6 пород собак, которые не переносят одиночества и не отойдут от вас ни на шаг. А для любителей усатых Life.ru перечислил 8 пород кошек, обожающих людей.