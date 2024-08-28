Тест: Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, куда уходят ваши жизненные силы
Чувствуете, что энергия бесследно утекает, как будто вы весь день бегали кругами? Пришло время узнать, кто или что отнимает жизненные силы!
Шедеврум
Вы наверняка замечали, что в некоторые дни жужжите как пчела и остаётесь бодры, а в другие выжаты как лимон уже после пробуждения. Гоняетесь ли вы за мечтами или преодолеваете взлёты и падения повседневной жизни, резервы энергии не бесконечны. Давайте рассмотрим ваши привычки, подсознательные желания и навязчивые мысли, чтобы отследить надоедливые утечки жизненных сил.
Раскройте истинное предназначение вашей энергии: выберите, что вы видите на картинках, и узнайте о себе кое-что новое. Также отсутствие жизненных сил может привести к негативным последствиям, описанным в следующем тесте: ответьте на 8 простых вопросов и узнайте, на сколько процентов вы СКУФ.