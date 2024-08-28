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Тест: Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, куда уходят ваши жизненные силы

Чувствуете, что энергия бесследно утекает, как будто вы весь день бегали кругами? Пришло время узнать, кто или что отнимает жизненные силы!

28 августа, 10:00

Шедеврум

Вы наверняка замечали, что в некоторые дни жужжите как пчела и остаётесь бодры, а в другие выжаты как лимон уже после пробуждения. Гоняетесь ли вы за мечтами или преодолеваете взлёты и падения повседневной жизни, резервы энергии не бесконечны. Давайте рассмотрим ваши привычки, подсознательные желания и навязчивые мысли, чтобы отследить надоедливые утечки жизненных сил.

Раскройте истинное предназначение вашей энергии: выберите, что вы видите на картинках, и узнайте о себе кое-что новое. Также отсутствие жизненных сил может привести к негативным последствиям, описанным в следующем тесте: ответьте на 8 простых вопросов и узнайте, на сколько процентов вы СКУФ.

Авторы
Василиса Тихонова
Василиса Тихонова
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