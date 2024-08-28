Тест: Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, куда уходят ваши жизненные силы

Чувствуете, что энергия бесследно утекает, как будто вы весь день бегали кругами? Пришло время узнать, кто или что отнимает жизненные силы!

Вы наверняка замечали, что в некоторые дни жужжите как пчела и остаётесь бодры, а в другие выжаты как лимон уже после пробуждения. Гоняетесь ли вы за мечтами или преодолеваете взлёты и падения повседневной жизни, резервы энергии не бесконечны. Давайте рассмотрим ваши привычки, подсознательные желания и навязчивые мысли, чтобы отследить надоедливые утечки жизненных сил.