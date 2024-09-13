Шоколадки из СССР, за которые сейчас душу бы отдал любой повзрослевший советский ребёнок

Сегодня мир отмечает День шоколада, и это отличный повод вспомнить те самые советские сладости, за которыми когда-то выстраивались длинные очереди. Времена дефицита, когда плитка шоколада могла стать настоящим сокровищем, давно позади, но ностальгия по тем вкусам живёт до сих пор. Те, кто вырос в Советском Союзе, с теплотой вспоминают легендарные шоколадки, появление каждой из которых в руках становилось настоящим событием. Если бы они вернулись сегодня, повзрослевшие дети из СССР наверняка готовы были бы отдать за них душу.

«Золотой ярлык» — роскошь дореволюционной Москвы

«Золотой ярлык» — роскошь дореволюционного шоколада. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Этот шоколад начали выпускать ещё до революции, в 1908 году, на фабрике «Эйнем». После революции фабрику переименовали в «Красный Октябрь», но «Золотой ярлык» вернулся на прилавки только в 60-е годы. Это был десертный шоколад, который считался настоящей роскошью. Его ценили за исключительный вкус, а обёртка, оформленная известным художником Михаилом Губониным, стала классикой.

«Спартак» — гордость Белоруссии

«Спартак» — белорусский шоколад с мировой славой. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Белорусский шоколад «Спартак» являлся любимым не только в СССР, но и за границей. Основанная в 1924 году фабрика быстро стала одним из лидеров сладкой индустрии, а её шоколад пользовался огромной популярностью. Плитка «Спартак» появилась после войны, когда жизнь начала налаживаться, и стала символом возрождения. Вкус этого шоколада и сегодня напоминает о времени, когда радость от такого лакомства была настоящей и искренней.

«Гвардейский» — шоколад для героев

«Гвардейский» — шоколад, вдохновлённый победой. Фото © Biblioprofvs.ru

Этот шоколад появился в самые трудные годы войны и стал символом победы и поддержки. «Гвардейский» был разработан в 1942 году на заводе «Красный Октябрь», чтобы отправлять его на фронт. Для солдат эта плитка была не только лакомством, но и символом того, что страна о них помнит и поддерживает. Сегодня этот шоколад ассоциируется с настоящим героизмом и стойкостью.

«Алёнка» — молочная мечта всех детей

«Алёнка» — самая знаменитая советская шоколадка. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Когда говорят о советском шоколаде, первое, что приходит на ум, — это «Алёнка». Молочный шоколад, мягкий и сливочный, завоевал сердца миллионов детей и взрослых. Обёртка с улыбающейся девочкой в платочке стала иконой, а сама «Алёнка» — настоящим символом советского детства. Хоть её и выпускают до сих пор, вкус той «Алёнки» остался в воспоминаниях. Это было нечто особенное, что невозможно забыть.

«Конёк-горбунок» — шоколад с пузырьками

«Конёк-горбунок» — первый пористый шоколад в СССР. Фото © Telegram / Сумрачный кабан

Первый пористый шоколад в Советском Союзе — «Конёк-горбунок» — появился в 1967 году и мгновенно завоевал сердца детей. Лопающиеся пузырьки и молочный вкус делали его настоящим фаворитом среди маленьких сладкоежек. А обёртка с яркими сказочными иллюстрациями превращала процесс поедания шоколада в волшебное приключение. Каждый, кто пробовал это лакомство в детстве, до сих пор помнит те самые пузырьки, которые делали его таким особенным.

«Вдохновение» — подарок из Франции

«Вдохновение» — шоколад с французскими корнями. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Вдохновением для создания этого лакомства стал визит Алексея Косыгина во Францию. Именно тогда он решил привезти идею французского шоколада в СССР. «Вдохновение» появилось на полках в 1967 году и стало первым шоколадом, разделённым на порционные кусочки. Оформленное в тематике русского балета лакомство было не только вкусным, но и настоящим произведением искусства.

«Люкс» — шоколад, который мог решить все проблемы

«Люкс» — шоколад, который решал любые проблемы. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

В советское время шоколад «Люкс» был не просто лакомством, а настоящей валютой. За плитку этого шоколада можно было «договориться» на экзамене или даже получить помощь в бюрократических вопросах. Особенно ценился «Люкс» Свердловской кондитерской фабрики, где этот шоколад делали высшего качества. Вкус настоящего «Люкса» был знаком почти каждому советскому ребёнку, и сегодня он вызывает тёплую улыбку.