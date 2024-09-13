Суд отказался арестовывать главу «Ленбытхима» за мошенничество при поставках МО

Суд отказался арестовать поставщика бытовой химии и чистящих средств для нужд Минобороны Дениса Михайлова, задержанного в Петербурге по подозрению в мошенничестве. По информации SHOT , соответствующему ходатайству было отказано.

По данным следствия, Михайлов завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей. Произошло это при выполнении госконтрактов, заключённых на 115 млн рублей с АО «Военторг».