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13 сентября, 14:25

Суд отказался арестовывать главу «Ленбытхима» за мошенничество при поставках МО

Суд отказался арестовать поставщика бытовой химии и чистящих средств для нужд Минобороны Дениса Михайлова, задержанного в Петербурге по подозрению в мошенничестве. По информации SHOT, соответствующему ходатайству было отказано.

Денис Михайлов. Фото © SHOT

Денис Михайлов. Фото © SHOT

По данным следствия, Михайлов завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей. Произошло это при выполнении госконтрактов, заключённых на 115 млн рублей с АО «Военторг».

«Ленбытхим» задержанного Михайлова заключил контракты с МО РФ на полмиллиарда
«Ленбытхим» задержанного Михайлова заключил контракты с МО РФ на полмиллиарда
Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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