«Ленбытхим» задержанного Михайлова заключил контракты с МО РФ на 1,5 миллиарда

Компания «Ленбытхим», генерального директора которого Дениса Михайлова задержали следователи, заключила контракты с Министерством обороны РФ на полмиллиарда рублей. По имеющимся данным, всего организация подписала 471 госконтракт с различными ведомствами.

Денис Михайлов. Фото © SHOT

Как выяснил SHOT, компания выполняла государственные контракты для Министерства обороны с 2008 года. «Ленбытхим« занималась поставкой защитного крема для рук, жидкого мыла, моющих средств и других предметов быта. Наиболее крупный госзаказ суммой 131 миллион рублей организация выполнила в 2008-м. Тогда были предоставлены: 110 тысяч защитных кремов для рук гидрофильного действия, 21,1 тысячи защитных кремов для рук гидрофобного действия, а также 145 тысяч восстанавливающих кремов для рук, и 235 тысяч штук очищающий пасты для рук.

Всего за долгие годы сотрудничество с Минобороны, Росгвардией, МЧС и другими ведомствами «Ленхимбыт» заработала не менее 568 миллионов 114 тысяч 165 рублей.