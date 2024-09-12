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12 сентября, 09:55

Гендиректора «Ленбытхим» Михайлова задержали за мошенничество при поставках МО

В Санкт-Петербурге следователи СК РФ задержали генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Он проходит подозреваемым по делу о хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа. Ему вменяют статью «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как удалось выяснить следствию, при исполнении госконтракта на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг» Михайлов намеренно завысил цены на сырьё и материалы. Используя данную схему, ему удалось похитить более 20 миллионов рублей.

Во время расследования было установлено, что подозреваемый и его члены семьи владеют большим количеством недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогостоящими автомобилями стоимостью свыше ста миллионов рублей. Также в настоящее время сотрудники СК РФ проверяют факт причастности должностных лиц АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к данному делу.

В Краснодаре задержали бизнесмена по делу о хищении 7 миллионов рублей у Минобороны
В Краснодаре задержали бизнесмена по делу о хищении 7 миллионов рублей у Минобороны

Ранее Life.ru писал, что суд утвердил вердикт бизнесмену Сергею Бородину по делу о хищении земель Минобороны РФ. Уточняется, что подсудимый незаконно скупил участки общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей. К слову, Бородин является кумом главного фигуранта уголовного дела – бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Мария Любицкая
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