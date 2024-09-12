Гендиректора «Ленбытхим» Михайлова задержали за мошенничество при поставках МО

В Санкт-Петербурге следователи СК РФ задержали генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Он проходит подозреваемым по делу о хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа. Ему вменяют статью «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как удалось выяснить следствию, при исполнении госконтракта на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг» Михайлов намеренно завысил цены на сырьё и материалы. Используя данную схему, ему удалось похитить более 20 миллионов рублей.