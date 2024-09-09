Кум генерала Иванова может выйти из колонии по УДО уже в 2025 году

Бизнесмен и бывший военнослужащий Сергей Бородин, осуждённый за хищение земель Минобороны РФ на 940 млн рублей, может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — сказал инсайдер.