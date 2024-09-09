Кум генерала Иванова может выйти из колонии по УДО уже в 2025 году
Сергея Бородин. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бизнесмен и бывший военнослужащий Сергей Бородин, осуждённый за хищение земель Минобороны РФ на 940 млн рублей, может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — сказал инсайдер.
Бородин приходится кумом главного фигуранта уголовного дела – замминистра обороны Тимура Иванова. 8 сентября суд приговорил его к колонии общего режима на срок три года пять месяцев со штрафом в 350 тысяч рублей.
Самого генерала Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Экс-замминистра обороны подозревают в коррупции. Все активы и имущество высокопоставленного военного чиновника арестованы, он заключён под стражу. Также в СИЗО отправились другие фигуранты — в частности, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компанию отвечала за строительные работы в Мариуполе. СМИ писали, что объём вменяемой Иванову взятки составляет около 1,2 миллиарда рублей.