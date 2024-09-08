Куму генерала Иванова не смягчили приговор за хищение земель Минобороны почти на миллиард
Суд утвердил вердикт куму генерала Иванова Бородину по делу о хищении земель МО
Сергея Бородин. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы
Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда подтвердила приговор в 3 года 5 месяцев колонии для бизнесмена и бывшего военнослужащего Сергея Бородина по делу о хищении земель Минобороны РФ стоимостью свыше 940 млн рублей. Он приходится кумом главного фигуранта – замминистра обороны Тимура Иванова.
«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тысяч рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в материалах уголовного дела.
По версии следствия, Бородин, являясь военнослужащим, в период с января 2008 года по ноябрь 2021 года, незаконно купил земельные участки Минобороны РФ вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью свыше 940 млн рублей. Он полностью признал вину и возместил ущерб. Всего фигурантами дела являются порядка 10 человек.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Экс-замминистра обороны подозревают в коррупции. Все активы и имущество высокопоставленного военного чиновника арестованы, он заключён под стражу. Также в СИЗО отправились другие фигуранты — в частности, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компанию отвечала за строительные работы в Мариуполе. СМИ писали, что объём вменяемой Иванову взятки составляет около 1,2 миллиарда рублей.