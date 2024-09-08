Куму генерала Иванова не смягчили приговор за хищение земель Минобороны почти на миллиард

Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда подтвердила приговор в 3 года 5 месяцев колонии для бизнесмена и бывшего военнослужащего Сергея Бородина по делу о хищении земель Минобороны РФ стоимостью свыше 940 млн рублей. Он приходится кумом главного фигуранта – замминистра обороны Тимура Иванова.

«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тысяч рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в материалах уголовного дела.