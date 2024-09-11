В Краснодаре задержали бизнесмена по делу о хищении 7 миллионов рублей у Минобороны
В Краснодаре задержали главу «ТК-Прогресса» за хищение средств у Минобороны РФ
В Краснодаре сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Бизнесмен подозревается в хищении у Минобороны РФ более 7,2 миллиона рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«Предприниматель Сурен Григорян задержан в Краснодаре в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ)», — приводит ТАСС слова представителя полиции.
Григорян подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны. По данным следствия, это произошло при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках гособоронзаказа.
В правоохранительных органах отметили, что Григоряна задержали до избрания меры пресечения. Сейчас специалисты проводят обыски на местах проживания и работы подозреваемого. Также решается вопрос об аресте его имущества.
Ранее Life.ru писал, что суд утвердил вердикт бизнесмену и бывшему военнослужащему Сергею Бородину по делу о хищении земель Минобороны РФ. Уточняется, что подсудимый незаконно скупил участки общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей. К слову, Бородин является кумом главного фигуранта уголовного дела – бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
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