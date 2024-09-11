В Краснодаре задержали бизнесмена по делу о хищении 7 миллионов рублей у Минобороны

В Краснодаре сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Бизнесмен подозревается в хищении у Минобороны РФ более 7,2 миллиона рублей, сообщили в правоохранительных органах.

«Предприниматель Сурен Григорян задержан в Краснодаре в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ)», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Григорян подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны. По данным следствия, это произошло при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках гособоронзаказа.