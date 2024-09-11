Подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать за границу

Подозреваемые в растрате, связанной с делом сухпайков для нужд российской армии, могли сбежать за рубеж. Информация приводится в материалах дела, сообщает ТАСС.

«Обвиняемый Котельников И. В., осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования», — сказано в материалах.