Подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать за границу
ТАСС: Ряд подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ мог скрыться за границей
Подозреваемые в растрате, связанной с делом сухпайков для нужд российской армии, могли сбежать за рубеж. Информация приводится в материалах дела, сообщает ТАСС.
«Обвиняемый Котельников И. В., осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования», — сказано в материалах.
Напомним, что основным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в совместных делах с Грязинским пищевым комбинатом, который имел многомиллионные госконтракты, но не выполнял контрактных обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали и солдаты, в том числе и участники СВО. Так, например, под видом мясных говяжьих консервов им подсовывали дешёвую курятину и свинину. В итоге экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не отвечают установленным требованиям и должны быть запрещены. Позже список фигурантов дела пополнился фамилией Котельникова, который мешал следствию и препятствовал сбору доказательной базы. В июле он умер в СИЗО.
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