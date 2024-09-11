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Регион
11 сентября, 03:13

Подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать за границу

ТАСС: Ряд подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ мог скрыться за границей

Подозреваемые в растрате, связанной с делом сухпайков для нужд российской армии, могли сбежать за рубеж. Информация приводится в материалах дела, сообщает ТАСС.

«Обвиняемый Котельников И. В., осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования», — сказано в материалах.

Следствие расширяет круг подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ
Следствие расширяет круг подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ

Напомним, что основным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в совместных делах с Грязинским пищевым комбинатом, который имел многомиллионные госконтракты, но не выполнял контрактных обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали и солдаты, в том числе и участники СВО. Так, например, под видом мясных говяжьих консервов им подсовывали дешёвую курятину и свинину. В итоге экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не отвечают установленным требованиям и должны быть запрещены. Позже список фигурантов дела пополнился фамилией Котельникова, который мешал следствию и препятствовал сбору доказательной базы. В июле он умер в СИЗО.

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Илья Попов
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