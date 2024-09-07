Важное событие в рамках уголовного дела о хищении имущества у Министерства обороны произошло на днях: экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не соответствуют установленным требованиям и подлежат запрету. Документы, попавшие в распоряжение РИА «Новости», подтверждают, что индивидуальные рационы питания оказались непригодными для использования.

Как указано в извещениях о результатах лабораторного исследования, «индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению». Это заключение стало значимой вехой в судебном процессе, который ведётся против фигурантов, включая экс-замминистра обороны Валерия Ковалевича.