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7 сентября, 03:51

Сухпайки из дела о хищении у Минобороны РФ запретили к использованию

РИАН: Экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны

Важное событие в рамках уголовного дела о хищении имущества у Министерства обороны произошло на днях: экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не соответствуют установленным требованиям и подлежат запрету. Документы, попавшие в распоряжение РИА «Новости», подтверждают, что индивидуальные рационы питания оказались непригодными для использования.

Как указано в извещениях о результатах лабораторного исследования, «индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению». Это заключение стало значимой вехой в судебном процессе, который ведётся против фигурантов, включая экс-замминистра обороны Валерия Ковалевича.

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Ранее сообщалось, что в рамках дела экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурировали четыре компании: Грязинский пищевой комбинат (ГПК), а также «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Следователи провели допросы сотрудников этих фирм. Уточнялось, что арестованные совладельцы ГПК — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова — имели связи с указанными компаниями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Кирилл Сосновских
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