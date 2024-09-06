СК завершил расследование дела генерал-майора Попова, его передали в прокуратуру

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС слова адвоката.

Защитник Попова добавил, что причастность его клиента к мошенничеству всё ещё не доказана. По его словам, уголовное дело должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование. Буйновский утверждает, что следователи отклонили все ходатайства, которые могли бы подтвердить невиновность генерала.