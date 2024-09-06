СК завершил расследование дела генерал-майора Попова, его передали в прокуратуру
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Оно было передано в прокуратуру, сообщил адвокат Сергей Буйновский.
«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС слова адвоката.
Защитник Попова добавил, что причастность его клиента к мошенничеству всё ещё не доказана. По его словам, уголовное дело должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование. Буйновский утверждает, что следователи отклонили все ходатайства, которые могли бы подтвердить невиновность генерала.
Напомним, что генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал генералу в изменении срока меры пресечения. При этом, как заявил адвокат, экспертиза установила, что подпись обвиняемого в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.