«Липовое» дело генерала Спартака могут изъять из суда Москвы, но не закрыть
Mash: Суд по делу генерала Попова может быть перенесён из Москвы в Запорожье
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Суд по уголовному делу в отношении экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова (позывной Спартак) может быть перенесён из Москвы на территорию Запорожской области. Сторона обвинения пока не приняла окончательное решение по данному вопросу, заявил Mash адвокат офицера Сергей Буйновский.
Он объяснил, что уголовно-процессуальный кодекс гласит, что суд должен проходить там, где было совершено преступление. В случае со Спартаком это Запорожье. Но в целях безопасности прокуратура хочет, чтобы судебный процесс над генералом проходил в Москве. При этом адвокат опасается, что нарушение подсудности может стать причиной для отмены приговора, в том числе оправдательного. В связи с этим сторона защиты не против рассмотрения дела на территории Запорожья.
«По факту из той конструкции обвинения, которое выдвинуло следствие, место совершения преступления, по версии следствия, — это Запорожская область, но сами они считают иначе. А в соответствии с Конституцией и УПК РФ нарушение подсудности влечёт безусловную отмену любого приговора, хоть оправдательного, хоть обвинительного», – говорит Буйновский.
Генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения. При этом экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.