«‎Липовое» дело генерала Спартака могут изъять из суда Москвы, но не закрыть

Суд по уголовному делу в отношении экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова (позывной Спартак) может быть перенесён из Москвы на территорию Запорожской области. Сторона обвинения пока не приняла окончательное решение по данному вопросу, заявил Mash адвокат офицера Сергей Буйновский.

Он объяснил, что уголовно-процессуальный кодекс гласит, что суд должен проходить там, где было совершено преступление. В случае со Спартаком это Запорожье. Но в целях безопасности прокуратура хочет, чтобы судебный процесс над генералом проходил в Москве. При этом адвокат опасается, что нарушение подсудности может стать причиной для отмены приговора, в том числе оправдательного. В связи с этим сторона защиты не против рассмотрения дела на территории Запорожья.