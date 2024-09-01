Бывший замминистра обороны Иванов дал твёрдое обещание ради участи генерала Спартака

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в суд заявил, что не будет предпринимать попыток скрыться от правоохранителей, если его выпустят из СИЗО. Об этом говорится в тексте решения Басманного суда о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.

«Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается представленными материалами уголовного дела», — сказано там.

В документе добавили, что Иванов не собирается увиливать от правосудия или препятствовать ему. Он имеет постоянное место проживания, обладает прочными социальными связями, у него на иждивении есть маленькие дети. Кроме того, бывший замминистра характеризуется исключительно в положительном ключе, а в его послужном списке есть несколько наград и благодарностей. Основываясь на этих фактах защитная сторона просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.