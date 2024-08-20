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20 августа, 02:53
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Экспертиза установила: Подпись генерала Спартака в документах по его делу была подделана

Экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах была подделана

Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru

Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru

Следствие провело подчерковедческую экспертизу по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Она установила, что подпись в документах, которые являются основными доказательствами по уголовному делу, генералу Спартаку не принадлежит. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", — заявил защитник генерала.

СК просит сократить генералу Попову срок ознакомления с материалами его дела
СК просит сократить генералу Попову срок ознакомления с материалами его дела

Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.

Оксана Попова
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