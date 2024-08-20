Экспертиза установила: Подпись генерала Спартака в документах по его делу была подделана
Экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах была подделана
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Следствие провело подчерковедческую экспертизу по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Она установила, что подпись в документах, которые являются основными доказательствами по уголовному делу, генералу Спартаку не принадлежит. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.
"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", — заявил защитник генерала.
Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.