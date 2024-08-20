Экспертиза установила: Подпись генерала Спартака в документах по его делу была подделана

Следствие провело подчерковедческую экспертизу по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Она установила, что подпись в документах, которые являются основными доказательствами по уголовному делу, генералу Спартаку не принадлежит. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", — заявил защитник генерала.