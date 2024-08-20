СК просит сократить генералу Попову срок ознакомления с материалами его дела
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
СК просит суд сократить срок ознакомления с материалами уголовного дела в отношении генерал-майора Ивана Попова. Такое ходатайство поступило в военный суд.
По данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для Попова и его защитника по 21 августа. Указано, что почти все участники будущего судебного процесса ознакомились с материалами дела, состоящими из 36 томов. При утверждении обвинительного заключения документы по уголовному делу для рассмотрения по существу будут переданы в военный суд.
Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.