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20 августа, 02:25

СК просит сократить генералу Попову срок ознакомления с материалами его дела

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

СК просит суд сократить срок ознакомления с материалами уголовного дела в отношении генерал-майора Ивана Попова. Такое ходатайство поступило в военный суд.

По данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для Попова и его защитника по 21 августа. Указано, что почти все участники будущего судебного процесса ознакомились с материалами дела, состоящими из 36 томов. При утверждении обвинительного заключения документы по уголовному делу для рассмотрения по существу будут переданы в военный суд.

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Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.

Оксана Попова
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