СК просит сократить генералу Попову срок ознакомления с материалами его дела

По данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для Попова и его защитника по 21 августа. Указано, что почти все участники будущего судебного процесса ознакомились с материалами дела, состоящими из 36 томов. При утверждении обвинительного заключения документы по уголовному делу для рассмотрения по существу будут переданы в военный суд.