Следствие расширяет круг подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ

В материалах дела указано, что следователь ходатайствовал перед судом о заключении под стражу обвиняемого Игоря Котельникова, утверждая, что тот мешает расследованию и препятствует сбору доказательств. Суд удовлетворил это ходатайство, однако позже стало известно, что Котельников скончался в следственном изоляторе. Следователи считают, что обвиняемый мог вступить в контакт с лицами, причастных к преступлению, чтобы выработать согласованную позицию и избежать уголовной ответственности.