Следствие расширяет круг подозреваемых в деле о сухпайках для ВС РФ
ТАСС: Новые обвиняемые могут появиться в деле о некачественных сухпайках для ВС РФ
В деле о поставках некачественных сухпайков для Вооружённых сил России могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.
В материалах дела указано, что следователь ходатайствовал перед судом о заключении под стражу обвиняемого Игоря Котельникова, утверждая, что тот мешает расследованию и препятствует сбору доказательств. Суд удовлетворил это ходатайство, однако позже стало известно, что Котельников скончался в следственном изоляторе. Следователи считают, что обвиняемый мог вступить в контакт с лицами, причастных к преступлению, чтобы выработать согласованную позицию и избежать уголовной ответственности.
«Несколько человек из числа руководящих работников Минобороны допрошены по делу как свидетели. В ходе расследования дела им могут быть предъявлены обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится», — пишет агентство.
Напомним, что главным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в сотрудничестве с Грязинским пищевым комбинатом, который получал многомиллионные госконтракты, но не выполнял обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали военные, в том числе и участники спецоперации. Так, например, под видом мясных консервов из говядины им подсовывали дешёвую курятину и свинину. В итоге экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не соответствуют установленным требованиям и подлежат запрету.
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