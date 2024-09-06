Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для армии арестованы

Следствие арестовало десять банковских счетов бизнесмена Игоря Котельникова — фигуранта дела о сухпайках для армии, умершего в СИЗО. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Деньги заморожены, чтобы доверенные лица бизнесмена не смогли их скрыть.

Напомним, 13 июля стало известно о смерти в московского СИЗО № 4 Игоря Котельникова. По словам члена Совета при президенте по правам человека Евы Меркачёвой, у него остановилось сердце. СМИ писали со ссылкой на дело, что, если бы суд не заключил предпринимателя под стражу, он мог уничтожить улики.