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6 сентября, 05:33

Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для армии арестованы

Следствие арестовало десять банковских счетов бизнесмена Игоря Котельникова — фигуранта дела о сухпайках для армии, умершего в СИЗО. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Деньги заморожены, чтобы доверенные лица бизнесмена не смогли их скрыть.

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Напомним, 13 июля стало известно о смерти в московского СИЗО № 4 Игоря Котельникова. По словам члена Совета при президенте по правам человека Евы Меркачёвой, у него остановилось сердце. СМИ писали со ссылкой на дело, что, если бы суд не заключил предпринимателя под стражу, он мог уничтожить улики.

Напомним, что в середине лета экс-замминистра обороны России 69-летний Дмитрий Булгаков, курирующий поставки еды в войска, был арестован по подозрению в коррупции. Его вменялась закупка пайков худшего качества для российских военных по завышенной цене. В обманном плане участвовали четыре организации. 7 августа Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, под арест попали три соучредителя Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. По данным правоохранителей, компания по сговору с бывшим замминистра подменяла говядину в армейских пайках на свинину. Недавно по делу прошли обыски. Сумма ущерба оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николай Рюмин
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