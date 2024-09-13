15 сентября пройдёт финальный эфир «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ
Журналистка Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Егоршин Валентин
Журналистка Ирада Зейналова в воскресенье проведёт финальный эфир на телеканале НТВ. По её словам, 15 сентября пройдут последние «Итоги недели» с ней в качестве ведущей.
«В воскресенье я проведу свой финальный эфир на телеканале НТВ. Это будет моя дань благодарности ребятам, моему коллективу, моим зрителям и телеканалу, который поддержал меня в трудную минуту, и который в меня поверил. Они сделали для меня максимум», — сказала Зейналова в беседе с ТАСС.
Журналистка выразила надежду, что сохранит близкую связь с коллегами по НТВ, а также сделает всё возможное для реализации проектов телеканала на Маврикии. Кроме того, Зейналова заявила, что постарается оправдать доверие тех, кто назначил её послом.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин распорядился назначить Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Зейналовой 52 года, в течение многих лет она работала ведущей на Первом канале, потом перешла на НТВ. В 2016 у неё стартовала собственная передача «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Сегодня она заявила, что завершает карьеру журналиста.