15 сентября пройдёт финальный эфир «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ

Журналистка Ирада Зейналова в воскресенье проведёт финальный эфир на телеканале НТВ. По её словам, 15 сентября пройдут последние «Итоги недели» с ней в качестве ведущей.

«В воскресенье я проведу свой финальный эфир на телеканале НТВ. Это будет моя дань благодарности ребятам, моему коллективу, моим зрителям и телеканалу, который поддержал меня в трудную минуту, и который в меня поверил. Они сделали для меня максимум», — сказала Зейналова в беседе с ТАСС.

Журналистка выразила надежду, что сохранит близкую связь с коллегами по НТВ, а также сделает всё возможное для реализации проектов телеканала на Маврикии. Кроме того, Зейналова заявила, что постарается оправдать доверие тех, кто назначил её послом.