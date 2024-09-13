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Регион
13 сентября, 14:18

15 сентября пройдёт финальный эфир «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ

Журналистка Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Егоршин Валентин

Журналистка Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Егоршин Валентин

Журналистка Ирада Зейналова в воскресенье проведёт финальный эфир на телеканале НТВ. По её словам, 15 сентября пройдут последние «Итоги недели» с ней в качестве ведущей.

«В воскресенье я проведу свой финальный эфир на телеканале НТВ. Это будет моя дань благодарности ребятам, моему коллективу, моим зрителям и телеканалу, который поддержал меня в трудную минуту, и который в меня поверил. Они сделали для меня максимум», — сказала Зейналова в беседе с ТАСС.

Журналистка выразила надежду, что сохранит близкую связь с коллегами по НТВ, а также сделает всё возможное для реализации проектов телеканала на Маврикии. Кроме того, Зейналова заявила, что постарается оправдать доверие тех, кто назначил её послом.

«Журналистом я больше не буду»: Ирада Зейналова решила закончить карьеру в СМИ
«Журналистом я больше не буду»: Ирада Зейналова решила закончить карьеру в СМИ

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин распорядился назначить Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Зейналовой 52 года, в течение многих лет она работала ведущей на Первом канале, потом перешла на НТВ. В 2016 у неё стартовала собственная передача «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Сегодня она заявила, что завершает карьеру журналиста.

Александра Мышляева
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