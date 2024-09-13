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13 сентября, 13:34

«Журналистом я больше не буду»: Ирада Зейналова решила закончить карьеру в СМИ

Ирада Зейналова заявила, что завершит карьеру журналиста

Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирада Зейналова, получившая назначение посла на Маврикии, закончит карьеру журналиста. Она сообщила об этом представителям прессы.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями, у меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — рассказала она в беседе с RT.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин распорядился назначить Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Зейналовой 52 года, в течение многих лет она работала ведущей на Первом канале, потом перешла на НТВ. В 2016 у неё стартовала собственная передача «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

Юрий Лысенко
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