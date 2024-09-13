«Журналистом я больше не буду»: Ирада Зейналова решила закончить карьеру в СМИ

Ирада Зейналова, получившая назначение посла на Маврикии, закончит карьеру журналиста. Она сообщила об этом представителям прессы.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями, у меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — рассказала она в беседе с RT.