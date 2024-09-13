Лебедев призвал отдать ИИ «тупую и бессмысленную» работу журналистов, но не всех Дизайнер Лебедев заявил, что работу провинциальных журналистов может делать ИИ 13 сентября, 13:17 Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал работу провинциальных журналистов тупой и бессмысленной, выразив уверенность, что искусственный интеллект в состоянии выполнять подобные обязанности. С таким резким высказыванием он выступил на своём канале, комментируя снижение спроса на копирайтеров и редакторов.

«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — объяснил Лебедев.

По его словам, высокий спрос будет сохраняться только на услуги тех журналистов, которые умеют писать гениальные сценарии и качественные тексты.

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Авторы Татьяна Миссуми