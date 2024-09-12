Экономисты больше не в топе: Названы самые престижные профессии в России

В целом, по словам социологов, в стране сейчас наблюдается взлёт популярности инженерных специальностей. Если в 2006 году их считали престижными только 2%, то с 2018 года этот показатель только увеличивается. А вот к профессиям юриста и экономиста россияне стали охладевать. В пользу первой в 2006 году высказывались 28%, а в 2024-м лишь 9%. А престиж экономистов с 30% в 2006 году упал до 7% в нынешнем. Стоит отметить, что авторитет педагога также снизился. В 2024 году за эту профессию высказались 13% респондентов, хотя в 2023 году их было 16%, а в 2021 году — 19 %.