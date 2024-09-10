Названы профессии двух миллионов россиян, зарплаты которых вырастут в октябре

Традиционная индексация заработных плат порадует россиян уже в следующем месяце. Увеличения дохода на фиксированные 5,1% следует ждать сотрудникам, чьи организации финансируются из федерального бюджета. Речь идёт об учителях, работниках вузов, медицинских учреждений, а также госорганов и подразделений органов исполнительной власти. Всего прибавка коснётся около двух миллионов граждан, сообщила экономист Людмила Иванова-Швец.

По словам доцента кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, для этих целей в бюджете отложено свыше 350 миллиардов рублей. Расстраиваться не стоит и работникам частных компаний, обнадёжила эксперт. Их тоже ожидает индексация, но рост зарплат не будет привязан к государственному графику.

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено статьёй 134 Трудового кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — подчеркнула экономист в беседе с агентством «Прайм».