Россиянам рассказали, когда ждать индексации пенсий в 2025 году
Доцент Иванова-Швец: В 2025-м пенсии проиндексируют в феврале и апреле
Новые правила индексации пенсий, предусматривающие увеличение выплат в два этапа, заработают уже в 2025 году. Подробнее об этом и других запланированных изменениях агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам экономиста, первый этап обновлённой индексации намечен на 1 февраля. Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 4,5%. Второй этап состоится 1 апреля — рост выплат составит 2,2%.
«Ещё одно изменение — пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», — подытожила собеседница агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что получатели пенсий имеют возможность приумножить положенные выплаты. Для этого достаточно принять участие в программе долгосрочных сбережений.
Life.ru