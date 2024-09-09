Россиянам рассказали, когда ждать индексации пенсий в 2025 году

Новые правила индексации пенсий, предусматривающие увеличение выплат в два этапа, заработают уже в 2025 году. Подробнее об этом и других запланированных изменениях агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам экономиста, первый этап обновлённой индексации намечен на 1 февраля. Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 4,5%. Второй этап состоится 1 апреля — рост выплат составит 2,2%.

«Ещё одно изменение — пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», — подытожила собеседница агентства.