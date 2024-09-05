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5 сентября, 13:44

В Госдуме рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

Депутат Бессараб: В России с 1 октября повысят военные пенсии

В начале следующего месяца стоит ожидать повышения пенсий для одной из категорий россиян. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что выплаты увеличатся для военных пенсионеров.

Она отметила в беседе с «Лентой.ру», что основные повышения в России прошли ещё в начале года. К примеру, на 7,5% подняли страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца, а социальные пенсии увеличили с 1 апреля.

«Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1% с 1 октября текущего года. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025 года», — подчеркнула парламентарий.

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Ранее в Госдуме рассказали, как изменятся требования к стажу для пенсии. Кроме того, россиянам за рубежом объяснили, как они могут подтвердить право на пенсию.

Обложка ©

Pixabay / Alex-V

Борис Эльфанд
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