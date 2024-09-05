В Госдуме рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

В начале следующего месяца стоит ожидать повышения пенсий для одной из категорий россиян. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что выплаты увеличатся для военных пенсионеров.

Она отметила в беседе с «Лентой.ру», что основные повышения в России прошли ещё в начале года. К примеру, на 7,5% подняли страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца, а социальные пенсии увеличили с 1 апреля.