В Госдуме рассказали, как изменятся требования к стажу для пенсии

С 2024 года для получения пенсии в России потребуется не менее 15 лет страхового стажа, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это новое требование будет актуально для всех будущих пенсионеров.

Чаплин разъяснил, что страховой стаж отличается от трудового. Если работодатель не перечисляет страховые взносы за работника, например, в период временной нетрудоспособности или отпуска без сохранения зарплаты, этот период не засчитывается в страховой стаж. В то же время, такие перерывы не препятствуют назначению пенсии.

Он отметил, что отсутствие постоянного страхового стажа может повлиять на размер пенсии. Чем больше перерывов в работе, тем меньше пенсионные накопления. Однако декретные отпуска не считаются перерывом в работе и не отражаются на стаже, что защищает права матерей.